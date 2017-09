Johnny Hallyday a anunțat un turneu „rock and blues“ în 2018

Legenda rockului francez Johnny Hallyday a anunțat duminică că va efectua un turneu "rock and blues" anul viitor, deși se luptă de câteva luni cu cancerul, informează AFP. "În curând, în 2018, un concert rock and blues", a scris Hallyday pe Twitter, la doar câteva săptămâni după încheierea concertelor cu "Les Vieilles Canailles", trio în care cântă alături de Eddy Mitchell și Jacques Dutronc — adăugând la acest scurt anunț o fotografie din timpul unuia dintre concertele sale. "Vom fi acolo", au răspuns deja numeroși fani, comentând încântați vestea. În luna martie, artistul de 74 de ani, stabilit la Los Angeles, a anunțat că se află sub tratament după depistarea unui cancer în urmă cu câteva luni. Câteva zile mai târziu, artistul a scris pe Twitter că a început înregistrările la un nou album.

Tratamentul nu l-a împiedicat până acum să apară pe scenă în timpul turneului cu "Les Vieilles Canailles". Turneul, început în luna iunie, s-a terminat la începutul lunii iulie, după 17 spectacole în Franța, Elveția și Belgia. În ultimele zile, rockerul a postat pe Instagram fotografii din vacanța petrecută alături de familie în insula Saint Barts din Caraibe.