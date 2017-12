Vedeta rock franceză Johnny Hallyday a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, a anunţat soţia sa. Johnny Hallyday amurit. Pe numele său adevărat Jean-Philippe Smet, el a vândut aproximativ 100 de milioane de discuri şi a jucat în câteva filme, anunţă BBC. S-a lansat la începutul anilor 60', remarcându-se prin faptul că a interpretat melodii rock'n'roll în limba franceză. Primul său LP a fost intitulat 'Hello Johnny' și a apărut în 1960. Un an mai târziu, cover-ul său 'Lets Twist Again' s-a vândut în peste un milion de exemplare, devenind disc de aur.

El a primit titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea preşedintelui Jacques Chirac, în 1997.

Francezii îl numeau simplu "Johnny al nostru".

Tot într-un comunicat, difuzat de Palatul Elysee miercuri dimineața, președintele francez, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu artistului.

De-a lungul carierei sale, a întreprins peste 100 de turnee, a obținut 18 albume de platină și a vândut peste 110 milioane de albume. Din discografia sa: Rock a Memphis (1975, Philips); La Terre Promise (1975, Philips); Derriere l'Amour (1976, Philips); A Partir de Maintenant... (1980, Philips); Entre Violence et Violon (1983, Philips); Rock'n'Roll Attitude (1985, Philips); Gang (1986, Philips); Cadillac (1989, Philips); Lorada (1995, Philips); A la vie, a la mort ! (2002, Mercury); Ma Vérité (2005, Mercury); Le Coeur d'un homme (2007, Warner Music France); Ça ne finira jamais (2008, Warner Music France); Jamais seul (2011, Warner Music France).