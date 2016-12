Johnny Hallyday vorbeşte despre lupta cu boala

”Nu-mi place să vorbesc. Meseria mea este să cânt”, a declarat ferm Johnny Hallyday, la începutul unui interviu tulburător acordat presei franceze. Celebrul interpret a dezvăluit amănunte din culisele bătăliei sale cu boala. Problemele s-au agravat în luna octombrie a anului trecut, în timpul megaturneului de retragere, pe care a fost nevoit să îl şi întrerupă, până la urmă. ”Durerile mele au început să devină groaznice. Erau zile în care nu puteam să merg, plângeam de cât de rău îmi este, dar nu am vrut să anulez. Aşa că îmi injectau cortizon şi luam inflamatorii în doze de cal. Şi am cântat, chiar dacă această durere mă întrista şi îmi putrezea zilele”, a povestit cântăreţul-actor. A urmat operaţia ratată de hernie de disc, călătoria la Los Angeles şi şocul imens al conştientizării stării în care ajunsese: ”Am văzut imaginile sosirii mele, aş prefera să le uit. În zilele care au urmat, am suferit cumplit, am ajuns chiar să mă dau cu capul de pereţi”, a mărturisit Johnny Hallyday, care nu a uitat nici comele induse. ”Am căzut într-o gaură neagră. În timp real, nu am avut cunoştinţă de nimic. Temerile mele erau retrospective. Doctorul de la Cedar-Sinai mi-a explicat că am revenit de departe. După aceea, în fiecare noapte, mi-era frică. Mă temeam că voi adormi şi nu mă voi mai trezi. Asta îmi îngheţa sângele în vene, o trezeam pe Laeticia pentru ca ea să mă liniştească. Ajunsesem la un anumit punct în care aş fi preferat să nu dorm deloc, dacă ar fi fost posibil”.

În prezent, starul francez este vindecat. Şi îi datorează acest lucru soţiei sale, Laetitia: ”Ea m-a salvat de două ori. În momentul dezastrului, după operaţia de hernie de disc, luând măsurile de urgenţă care se impuneau şi în momentul acestui nou dezastru, moral şi psihologic, continuând să mă susţină, în ciuda mea”. De aceea, asigură starul cunoscut pentru numeroasele sale aventuri, Laeticia este ultima femeie din viaţa lui. Şi cea care a reuşit să îi dăruiască lucrul pe care nu a reuşit niciodată să îl construiască: o familie.