Johnny Răducanu, „Mr. Jazz of Romania”, la Constanţa

Renumitul jazz-man Johnny Răducanu va concerta la Constanţa pe 9 februarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Show-ul se va intitula „Dialoguri şi fantezii în jazz” şi va fi prezentat publicului de la malul mării alături de marele actor Ion Caramitru. Johnny Răducanu s-a născut pe 1 decembrie 1931, la Brăila, într-o familie cu îndelungată tradiţie muzicală, datînd de 300 de ani, de pe vremea lăutarului Petre Creţu Solcanu. Numele adevărat al lui Johnny este Răducan Creţu. Johnny Răducanu a urmat studiii muzicale liceale la Iaşi şi Cluj, continuate la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. Artistul s-a impus ca muzician de jazz la contrabas încă de la vîrsta de 19 ani. De-a lungul carierei, Johnny Răducanu a colaborat cu trompetistul Art Farmer, trombonistul Slide Hampton, pianiştii Friedrich Gulda şi Guido Manussardi. Artistul a devenit, în 1987, membru de onoare al Academiei „Louis Armstrong” din New Orleans, iar marele jazzolog american Leonard Feather l-a numit „Mr. Jazz of Romania”. Mentor al tinerei generaţii, Johnny Răducanu este considerat un „monstru sacru” al jazz-ului românesc. În lunga sa carieră, Johnny Răducanu a lansat albume precum „Jazz Made in Romania/Johnny Raducanu and Teodora Enache Live in San Francisco”, „Jazz Behind the Carpathians: Johnny Raducanu meets Tedora Enache”, „Johnny and His Friends”, „Impresii”. Ion Caramitru s-a născut pe data de 11 martie 1942, la Bucureşti şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1964. Caramitru a fost decorat în anul 1995 de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu titlul de „Ofiţer de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic” pentru activitatea culturală româno-britanică, iar în 1997 a primit distincţia de „Cavaler al Ordinului Literelor şi Artelor în Franţa”.