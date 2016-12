Johnny Răducanu, pomenit la Constanţa

De la trecerea în eternitate a lui Johnny Răducanu (1 decembrie 1931 - 19 septembrie 2011) s-a împlinit, ieri, jumătate de an. Şase luni de când „Mister Jazz of Romania” a părăsit lumea materială, dar nu şi pe cea spirituală, pentru că renumitul jazzman continuă să trăiască în sufletele celor care l-au cunoscut îndeaproape, iubit şi respectat.

Printre cei care nu l-au uitat pe Johnny se află şi bunul său prieten, Harry Tavitian, care, duminică, la Biserica Armeană din Constanţa, în cadrul unei slujbe pentru părinţii săi, Agop şi Mariam, trecuţi la cele veşnice într-o lună de martie, l-a pomenit şi pe marele jazzman, Johhny Răducanu. „Am pomenit şi toate rudele plecate la Domnul, pe fratele meu, pe bunici, pe unchi şi mătuşi. La pomelnic, alături de şirul numelor armeneşti, am pus şi numele de botez al lui Johnny: „Răducan”. Dincolo de legătura noastră sufletească, Johnny, brăilean fiind, copilărise cu români, greci, turci, evrei şi, bineînţeles, armeni. În Brăila a fost o comunitate armeană importantă, există încă o biserică foarte frumoasă”, a scris pe blogul său personal pianistul constănţean de origine armeană.

„DIN PRIMA CLIPĂ S-A ÎNŢELES EXTRAORDINAR CU MAICĂ-MEA” O imagine frumoasă şi pitorească, de o duioşie mişcătoare evocă Harry Tavitian în rândurile care urmează: „În anii ’80, când am început să organizez concerte în Constanţa, pe Johnny l-am invitat încă de la primul concert (1982) şi bineînţeles că ne-a fost oaspete, acasă. Din prima clipă s-a înţeles extraordinar cu maică-mea. Privindu-i şi auzindu-i cum sporovăiau şi sorbeau puternic, împreună, cafeaua din farfurioară - era un adevărat ritual - simţeai cum reînvia parfumul Brăilei şi Constanţei de altădată la Porţile Orientului. Sunt sigur că sufletele lor s-au bucurat şi azi (n.r. - dumincă), împreună, în Lumină”.

Prin pierderea lui Johnny Răducanu, publicul şi ei, artiştii de jazz, au suferit o pierdere imensă, înlocuită de astfel de amintiri duioase şi de înregistrările maestrului. La vestea plecării la cele veşnice a lui „Mister Jazz of Romania”, Harry Tavitian mărturisea: „Pentru mine, lecţia principală pe care am primit-o de la Johnny, în toţi aceşti ani, a fost faptul că am învăţat să trăiesc jazz-ul. De la el am învăţat spiritualitatea jazz-ului, alături de el am învăţat că jazz-ul înseamnă mai mult decât o muzică în sine, o lume întreagă. Au fost lucruri pe care nu aş fi putut să le învăţ în nicio şcoală, facultate sau universitate de jazz de oriunde din lume”.

IN MEMORIAM, LA 80 DE ANI Anul trecut, de praznicul Sfântului Apostol Andrei, în cadrul concertului susţinut de Harry Tavitian, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” - în cadrul căruia i s-a acordat titlul de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa - jazzmanul constănţean, percuţionistul Corneliu Stroe şi eseistul Sorin Antohi i-au dedicat un moment de neuitat, pentru că, pe 1 decembrie, Johnny ar fi împlinit 80 de ani. Acest moment poate fi urmărit în înregistrarea emisiunii „ArTv” de la Neptun TV: http://www.ntvonline.ro/emisiuni/artv/galerie-video/536.