Johnny Rotten a scăpat de acuzaţiile de hărţuire sexuală şi violenţă

Cântăreţul britanic Johnny Rotten, solistul trupei punk Sex Pistols, a ajuns la o înţelegere pe cale judiciară cu femeia care l-a dat în judecată pentru vătămare corporală şi hărţuire sexuală, potrivit oficialilor de la Curtea Superioară din Los Angeles. Avocaţii Roxanei Davis au informat, la sfârşitul lunii ianuarie, Curtea Superioară din Los Angeles, că aceasta a ajuns cu muzicianul, pe numele real John Lydon, la un acord ai cărui termeni nu au fost făcuţi publici. Roxane Davis, o asistentă de producţie al unui reality show la care a participat Johnny Rotten, l-a dat în judecată în iunie 2008, spunând că a agresat-o pentru că nu a fost satisfăcut de camera de hotel pe care ea i-o rezervase. Faptele datează din ianuarie 2007 şi nu au făcut obiectul unei proceduri penale. Roxane Davis îi ceruse despăgubiri lui Johnny Rotten, în vârstă de 54 de ani, pe care l-a acuzat, printre altele, de hărţuire sexuală şi vătămare corporală.

Membrii supravieţuitori ai trupei Sex Pistols, al cărei hit “Anarchy in UK” din 1976 constituie imnul curentului punk, s-au reunit la începutul lunii noiembrie 2007, la Londra, pentru un concert ce a sărbătorit împlinirea a 30 de ani de la lansarea primului album al formaţiei, intitulat “Never Mind the Bollocks”. Trupa a fost formată la Londra, în 1975, de solistul Johnny Rotten, chitaristul Steve Jones, toboşarul Paul Cook şi basistul Glen Matlock, ulterior înlocuit de Sid Vicious. Membrii trupei s-au despărţit în 1978, după un turneu american dezastruos şi după moartea basistului Sid Vicious, în urma unei supradoze de droguri. În 2006, membrii trupei Sex Pistols au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, dar aceştia au refuzat să fie prezenţi la ceremonie şi au trimis, în schimb, un bilet scris de mână cu un mesaj grosolan.