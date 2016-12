Joi se ia decizia privind anularea restricţiilor impuse lui Constantinescu

06:17:43 / 17 Iunie 2014

Circ

In articol se repeta cam des cuvantul circ,facut,se zice,de DNA. Eu vad altfel:N.C.nu s-a prezentat la inceputul anului la audieri si s-a opus cu vehementa sa fie dus la DNA.Acum trebuia sa se intoarca in tara pe 5 iunie(!!!) si nu se stie cam pe unde este in prezent