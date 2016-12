Jojo, familistă devotată

Îndrăgita actriţă de la Serviciul Român de Comedie, Cătălina Grama, cunoscută mai ales sub numele de scenă Jojo, a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, că are certitudinea că va naşte un băiat, pe care îl va boteza Ionuţ. Artista aşteaptă cu nerăbdare momentul naşterii primului ei copil, deşi nu a dorit să afle înainte de acest moment care este sexul fătului. „Sunt convinsă că e băiat şi că o să-l cheme Ionuţ. Dacă e fată, o s-o cheme Ana, ca pe bunica mea. Mi-aş dori să nasc natural, toate colegele mele de la Serviciul Român de Comedie au devenit mămici, unele au născut natural, altele, prin cezariană. Soţul meu îmi va fi alături pe perioada naşterii cât mai mult timp\", a declarat Jojo.

Pentru ea, perioada sarcinii este una minunată, iar actriţa recunoaşte că a avut chiar şi câteva pofte. „Nu sunt o gravidă pofticioasă, dar am avut un apetit mai mare pentru căpşuni, am mâncat de câteva ori, lucru care nu mi s-a întâmplat până acum, în plină iarnă… Mă îngrijesc mai mult decât înainte de sarcină, fac sport, merg prin parc, fac plimbări foarte lungi\", povesteşte Cătălina despre regimul ei actual de viaţă. Împreună cu soţul ei, Ionuţ Grama, Jojo îşi doreşte cât mai mulţi copii, aşteptând cu bucurie chiar şi… gemeni. „Noi am avut sarcini gemelare în familie din partea ambilor părinţi. Ne dorim o familie mare. Şi eu şi Ionuţ am fost copii unici şi ne-am dorit foarte mult un frate sau o soră\", a mai spus artista.