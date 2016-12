Jojo ia lecţii de tenis

Cătălina Grama, alias Jojo, are un program care include mult sport, după ce a născut, actriţa declarând că a luat lecţii de tenis chiar de la preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), Ruxandra Dragomir. La o lună şi jumătate de când l-a adus pe lume pe Achim Ioan, primul ei copil, artista şi-a reluat stilul de viaţă activ care a caracterizat-o dintotdeauna. „A fost prima oară când am jucat tenis şi am avut noroc ca prima mea lecţie să o primesc de la o campioană şi, pe deasupra, şi preşedinta FRT. A fost o lecţie de 35 de minute în timpul căreia m-am simţit extraordinar, Ruxandra e un profesor minunat. Dacă aş avea timp, cred că m-aş apuca serios să învăţ tenis, n-am crezut că îmi va plăcea atât de mult acest sport\", a spus Jojo.

Programul încărcat a ajutat-o pe Jojo să revină la forma de dinainte de sarcină foarte repede, astfel că, acum, actriţa se poate lăuda cu o siluetă de invidiat. „Toate activităţile mele, atât profesionale, cât şi personale m-au menţinut mereu în formă, însărcinată sau nu. Am fost foarte atentă pe perioada sarcinii să am aceeaşi alimentaţie echilibrată, am mers la masaj, am făcut mişcare, am făcut yoga şi înot, apoi plimbări lungi în parc. Am avut grijă de mine, în general\", a mai spus Jojo.