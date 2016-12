Jokar Ţarnaev a fost transferat la închisoare

Suspectul în atentatul de la Boston, Jokar Ţarnaev, a fost transferat de la spital la un centru medical al unui penitenciar din Massachusetts, a anunţat, vineri, un oficial din cadrul poliţiei. Americanul de origine cecenă, în vârstă de 19 ani, a fost transferat la centrul federal medical Devens, la 65 de kilometri distanţă de Boston, unde a fost spitalizat în urmă cu o săptămână, după ce a fost grav rănit într-o cursă de urmărire cu poliţia, la câteva zile după atentatul soldat cu trei morţi şi 264 de răniţi, la 15 aprilie. Jokar Ţarnaev a fost inculpat pentru folosirea unei arme cu potenţial distructiv major şi riscă pedeapsa cu moartea. Fratele său mai mare, Tamerlan, de 26 de ani, cu care ar fi comis dublul atentat de la maratonul din Boston, a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia, săptămâna trecută, cu o zi înainte de arestarea lui Jokar.

Joi, primarul oraşului New York a dezvăluit că cei doi fraţi voiau să meargă ulterior în acest oraş, pentru a comite un atentat în Times Square. Planul lor a eşuat în momentul în care maşina lor a fost urmărită, cursa conducând la moartea lui Tamerlan şi la arestarea lui Jokar, în ziua următoare. ”New York era următoarea lor ţintă”, a declarat primarul Michael Bloomberg, precizând că ”fraţii Ţarnaev vizau Times Square şi aveau capacitatea de a comite un nou atentat”.

Bombele folosite la Boston au fost detonate cu telecomenzi folosite la maşinuţele de jucărie, au relatat surse ale anchetatorilor, unui grup de membri ai Camerei Reprezentanţilor. ”A fost folosită o telecomandă veche de la o maşinuţă de jucărie”, a declarat congresmanul democrat Dutch Ruppersberger. ”Acest lucru dă de înţeles, aşa cum a confirmat şi suspectul care a supravieţuit, că a obţinut informaţii despre cum să fabrice o bombă din articolul publicat de revista Inspire, intitulat Cum să fabrici o bombă în bucătăria mamei tale”, a subliniat el. Ruppersberger a confirmat, de asemenea, că cei doi au folosit explozibil provenit dintr-un magazin de focuri de artificii din New Hampshire.

INEFICIENŢĂ Ancheta asupra atentatului de la Boston ilustrează lipsa de eficienţă a sistemelor americane de luptă împotriva terorismului, gestionate de agenţii aflate uneori în competiţie pentru a depista ameninţări potenţiale înainte să ia o întorsătură dramatică. Când Tamerlan Tsarnaev a plecat în Rusia, în 2012, călătoria sa a fost detectată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) dar nu şi de FBI. În pofida semnalării de către Rusia şi înscrierii sale, la cererea CIA, pe o listă de supraveghere cu potenţiali terorişti, întoarcerea sa în SUA a trecut complet neobservată. ”Sistemul nu a funcţionat, din cauza unei ortografieri diferite a numelui acestuia. Am ratat posibilitatea de a detecta o ameninţare, din cauza unui sistem prea complicat”, declară Christian Beckner, adjunctul directorului Institutului Politic pentru Securitate Naţională din cadrul George Washington University. ”Problema este că nu există o singură listă, ci mai multe”, apreciază Michael German, fost agent FBI, în prezent specialist în domeniul terorismului la Uniunea americană pentru Apărarea Libertăţilor Civile (ACLU). ”Aceste liste sunt atât de aglomerate de o mulţime de nevinovaţi şi de informaţii eronate, încât forţele de ordine însele nu le mai consideră fiabile”, declară el. Lista principală, cea a Centrului Naţional Antiterorist (NTC), cunoscută sub numele de TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment), conţine o jumătate de milion de nume. ”Cred că nimeni nu îşi imaginează în mod serios să existe o jumătate de milion de terorişti”, notează Michael German. FBI are, la rândul său, o listă de supraveghere, DHS o are pe a sa, Vama are şi ea una şi mai există lista care interzice anumitor persoane să călătorească cu avionul (No fly list). ”Dacă există cea mai mică suspiciune, oamenii ajung pe o listă”, subliniază analistul ACLU.

ŞI TOTUŞI... Cu opt zile înainte de atentatul din Boston, poliţia din New Jersey a arestat, în staţia Hoboken, un tânăr ucrainean, cu două bombe artizanale. Mykyta Panasenko (27 de ani) a fost reţinut la 7 aprilie, într-un tren ce se îndrepta spre oraşul Suffern din statul New York. Acasă la Panasenko au fost descoperite materiale care puteau fi folosite la fabricarea de dispozitive explozive. Ucraineanul, care studiase la Facultatea de Matematică a unei universităţi americane, a fost pus sub acuzare pentru posesia a două dispozitive explozive artizanale. Conform contului de pe Facebook al acestuia, el trăia în Jersey City dar provenea din Kiev (Ucraina). Panasenko studiase la Ruthers University din New Brunswick şi lucra ca matematician la High5Games, o companie care creează jocuri pentru cazinouri.