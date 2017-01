Jon Bon Jovi nu aprobă campania electorală a Partidului Republican

Starul rock este ultimul dintr-un lung şir de artişti care protestează împotriva folosirii muzicii lor în scop electoral de către Partidul Republican. Jon Bon Jovi este nemulţumit că piesa “Who Says You Can\'t Go Home” a fost folosită fără permisiune în cadrul cîtorva marşuri şi mitinguri republicane pentru Sarah Palin. “Am compus piesa drept mulţumire fanilor noştri care ne-au susţinut timp de 25 de ani. Acest cîntec a devenit reprezentativ pentru oraşul nostru natal, New Jersey şi a devenit apoi tema sonoră a parteneriatului prin care urmăream să ajutăm la reconstrucţia caselor şi a comunităţilor afectate de dezastre”, a comentat cîntăreţul. În plus, Jon Bon Jovi este un democrat convins, care a fost gazda unui eveniment de strîngere de fonduri pentru Barack Obama şi tocmai de aceea este profound nemulţumit de faptul că muzica sa însoţeşte o campanie republicană. “Nu ni s-a cerut permisiunea de folosire şi nu sîntem de acord cu ilustrarea campaniei electorale cu piesele noastre”, a mai afirmat acesta.

Săptămîna trecută, trupa Foo Fighters a emis o plîngere similară, iar înaintea lor au mai protestat pentru acelaşi lucru Heart, Boston, Jackson Browne şi John “Cougar” Mellencamp. Se pare că nimeni din showbiz-ul american nu doreşte să ajute campania Partidului Republican, iar în momentul de faţă acesta ar trebui să renunţe cu totul la muzică şi să îşi ilustreze campania electorală doar cu ajutorul sunetelor înregistrate în natură.