Jon Bon Jovi, solidar cu poporul iranian

O nouă versiune a celebrei piese #Stand By Me”, lansată de Ben E. King, în interpretarea lui Jon Bon Jovi în duet cu Andy Madadian, un cîntăreţ iranian exilat, se bucură de mare succes pe Internet. Don Was, co-producătorul acestei piese, a declarat că videoclipul a fost conceput pentru a trimite ”un mesaj muzical mondial de solidaritate poporului iranian”, care în această perioadă este marcat de protestele de după alegerile de la Teheran. Don Was a declarat într-un interviu acordat revistei ”Billboard” că piesa a fost înregistrată miercurea trecută, în Los Angeles, iar punctul de plecare a fost o discuţie pe care a avut-o cu Andy Madadian despre posibilitatea de a face ceva în spiritul anilor ’60, cînd se credea că muzica poate să schimbe lucrurile. În momentul în care au ajuns la studioul de înregistrări, acolo i-au găsit pe Jon Bon Jovi, pe chitaristul Ritchie Sambora şi pe producătorul John Shanks, care luau prînzul în apropiere, într-o pauză de la înregistrările următorului album al trupei Bon Jovi. ”Ne-au întrebat ce mai făceam, iar eu le-am spus. Apoi Jon a zis că vor cînta şi ei cu noi”, a relatat Don Was.

Andy Madadian, care locuieşte în SUA de la Revoluţia din Iran, din 1979 şi Bon Jovi au realizat acest duet, fiecare dintre cei doi solişti cîntînd primul vers al piesei în limba farsi. Ritchie Sambora a cîntat la chitară solo, Don Was la chitară bass, Patrick Leonard la clape, iar Jeff Rothchild la tobe. ”Am filmat pur şi simplu, iar videoclipul este chiar sesiunea de înregistrare”, a explicat Don Was. ”A durat aproximativ patru ore şi ne-am simţit bine împreună”, a continuat acesta. Videoclipul, care prezintă imagini de la această sesiune de studio, a fost postat, sîmbătă, pe contul lui Don Was, www.mydamnchannel.com şi a fost preluat imediat pe MySpace, Facebook, Twitter şi alte site-uri. La sfîrşitul clipului, Andy Madadian şi Jon Bon Jovi stau unul lîngă celălalt, iar cel din urmă ţine un panou pe care scrie ”We Are One” în limba farsi. ”Nu este de vînzare”, a explicat Don Was. ”Nu am făcut această piesă pentru clasamentele Billboard, nici pentru a deveni un cîntec de mare succes şi nici pentru a o înregistra pe vreun CD. A fost făcută doar pentru a fi descărcată de pe Internet şi văzută de poporul iranian. Ideea de bază a fost să pătrundem cumva în Iran şi să le spunem oamenilor de acolo să continuie, că lumea îi priveşte şi că noi sîntem alături de ei”, a adăugat acesta.