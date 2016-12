Jonas Gutierrez se întoarce pe teren

Jonas Guttierez, mijlocaşul argentinian al echipei Newcastle United, care în septembrie 2014 anunţa că suferă de cancer testicular, ar putea reveni într-un meci oficial, în partida de sâmbătă cu Aston Villa, contând pentru etapa a 27-a a Premier League. Jucătorul nu a mai evoluat din luna aprilie, când se afla sub formă de împrumut la Norwich City. Lui Gutierrez i s-a scos testiculul stâng în Argentina, după care a început să facă chimioterapie. „Jonas Gutierrez se află în lot. Este posibil ca el să fie pe bancă, ceea ce ar fi un impuls masiv pentru toată lumea”, a declarat managerul echipei, John Carver. În ultimele două luni, el doar s-a antrenat, după ce în luna decembrie a jucat 87 de minute în meciul echipelor de rezerve dintre Newcastle United şi West Ham United. Cancerul testicular afectează, de obicei, bărbaţii între 15 şi 50 de ani, aceasta fiind una dintre cele mai tratabile forme, peste 96 la sută dintre pacienţi recuperându-se dacă boala este descoperită în fazele incipiente.

Fost jucător la Velez Sarsfield şi Mallorca, Gutierrez a dezvăluit că suferă de această boală în timpul unui interviu difuzat în Argentina la mijlocul lunii septembrie. „Am descoperit o tumoare la un testicul. Când mi s-a confirmat că este cancer, am mers acasă plângând. Am venit aici şi mi-am asumat costurile, chiar dacă am un contract cu Newcastle. Banii nu sunt importanţi, sănătatea este. A trebuit să încep chimioterapia”, a spus, atunci, Gutierrez.