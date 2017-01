Jonathan Rhys Meyers nu este intimidat de scenele fierbinţi

Scenele de sex pe micul sau marele ecran pot fi jenante pentru protagonişti. Dar nu este şi cazul lui Jonathan Rhys Meyers. Starul din serialul ”The Tudors / Dinastia Tudorilor” recunoaşte că nu are o problemă în a filma părţi incendiare, cu atât mai mult dacă alături are partenere atrăgătoare. ”De fapt, nu este neplăcut să fii cu actriţe frumoase şi, la urma urmei, nu faci ceva cu consecinţe imorale. Ca să meargă, trebuie să experimentezi puţină chimie sexuală. Dar poate fi puţin impus când faci sex în faţa echipei de filmare, cu vreo 100 de persoane în jur şi cu luminile fierbinţi ale camerelor, care te cercetează în cele mai intime zone”, a declarat actorul irlandez. Jonathan Rhys Meyers mai recunoaşte că nu se supără că este ales pentru calităţile lui fizice. ”Mai bine cred oamenii că sunt sexy decât că nu sunt. Să fim sinceri. Fizicul are legătură cu rolurile pe care le primeşti. Iar dacă gândeşti altfel, nu ai intrat în industria care trebuia”, a completat actorul.