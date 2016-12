Jorge este ocolit de compozitori

Succesul nu l-a ocolit pe constănţeanul Jorge, pe numele său George Papagheorghe, care evoluează, în prezent, în musicalul Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, „Romeo şi Julieta”, de Gérard Presgurvic, după piesa originală a lui Shakespeare. Cel supranumit Ricky Martin al României consideră că rolul lui Romeo reprezintă cea mai mare realizare artistică. „Sunt foarte mulţumit şi extrem de încântat de proiectul ’Romeo şi Julieta’. Este una dintre cele mai mari realizări ale mele, cu excepţia fetiţei mele, care este cea mai mare împlinire”, a declarat Jorge.

După patru luni de repetiţii, cu cântec şi mişcări, uneori, acrobatice, Jorge a reuşit să creeze un rol deosebit de apreciat şi fascinant, căruia încearcă, la fiecare reprezentaţie, să-i împrumute câte ceva din personalitatea sa. Musicalul se joacă, de fiecare dată, cu sala plină, iar în weekend-ul trecut, Jorge a evoluat pe scena TNO alături de o Julietă maghiară, Vago Bernadett. Acest rol, al unui Romeo care cântă rock şi îi permite să-şi pună în valoare calităţile interpretative de actor şi de cântăreţ, i-l datorează prietenului său, Aurelian Temişan, care l-a convins să se înscrie la casting.

Jorge are şi o... dezamăgire. „Fiecare încercăm, toţi ne străduim, să rupem gura târgului cu câte o melodie sau un album. Sper să am şi eu melodia aceea reprezentativă”, a precizat Jorge. Artistul este trist pentru că legile showbiz-ului îi ţine în umbră pe cei care vor să se afirme: „Sunt un pic necăjit din cauza asta, pentru că la noi, compozitorii sunt foarte tipicari, nu lucrează cu tine decât dacă porţi fustă, cazi şi te apleci”, a spus, ironic, Jorge. „Din acest motiv, nu prea am nimerit nicio melodie bună, pentru că nu port fustă. De ce să promoveze un tip care joacă la operetă şi la circ (n.r. spectacolul „Micul Paris”, la Cercul Globus) şi mai prezintă şi o emisiune, când pot să promoveze trei fufe care dau din fund?!”, a conchis George Papagheorghe, convins că va ajunge să aibă propriul proiect.