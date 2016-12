Jorge Lorenzo va pleca din pole position în Marele Premiu al statului San Marino

Jorge Lorenzo, pilotul echipei Yamaha, a reuşit cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu de Motociclism Viteză al statului San Marino şi va pleca din pole position în cursa de duminică, fiind urmat de coechipierul său, Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo a reuşit să îşi doboare propriu record al circuitului de la Misano, reuşit în 2015. De această dată, pilotul de la Yamaha a reuşit să coboare sub bariera de 1 minut şi 32 de secunde pe tur. Lorenzo a terminat cu 1:31:868, cel mai bun timp înregistrat vreodată pe circuitul din San Marino, acesta fiind, totodată, pole position-ul cu numărul 64 din carieră, cu unul mai mult decât Valentino Rossi sau Marc Marquez.

"Mereu trăieşti cu impresia că ultimul pole position este cel mai bun din viaţa ta, dar de această dată, eu cred acest lucru. Am încercat să risc pentru a bate recordul pe acest traseu. Am riscat pe parte virajată şi am frânat mult mai târziu, mai ales în locurile unde ştiam că nu există pericol de accidentări. Sunt foarte fericit că am reuşit cel mai bun timp", a declarat Jorge Lorenzo după şedinţa de calificări din Marele Premiu al statului San Marino, care se va disputa pe circuitul Misano.

Valentino Rossi va pleca de pe locul al doilea pe grila de start, după ce a încheiat la o jumătate de secundă de coechipierul său. Marc Marquez, liderul clasamentului general, nu a reuşit să prindă prima linie a grilei, fiind devansat de Maverick Vinales, câştigătorul din urmă cu o săptămână, de la Silverstone.

A doua linie a grilei va fi completată de piloţii Ducati, Michele Pirro şi Andrea Dovizioso. Pirro este înlocuitorul lui Andrea Iannone, care a suferit un accident în antrenamentele de vineri.