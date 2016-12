Scleroza multiplă (SM) - o boală autoimună, afecţiune cronică a sistemului nervos central, ale cărei cauze nu sunt cunoscute şi pentru care nu există un tratament curativ - reprezintă o problemă de sănătate publică, iar costul mediu ar trebui să fie cel real şi nu cel stabilit de finanţişti: sunt două dintre concluziile dezbaterii de ieri pe tema accesului la tratament, organizată de Societatea de Scleroză Multiplă, Societatea de Neurologie din România şi Colegiul Medicilor din România (CMR). În prezent, aproximativ 2.500 de pacienţi cu SM beneficiază de tratament, iar pe lista de aşteptare sunt alţi 500 de pacienţi. Costul mediu pe pacient tratat este de 42.000 lei pe an, iar costul real (în funcţie de soluţia terapeutică) este de până la 50.000 lei. Valoarea costului mediu este sub valoarea preţului celui mai ieftin produs disponibil în România. Potrivit preşedintelui Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, prof. dr. Gheorghe Iana, costul mediu de tratament ar trebui să fie cel real, nu cel stabilit de finanţişti. La rândul său, dr. Vasile Cepoi, consilierul pe probleme de sănătate al premierului Victor Ponta, a spus că acest cost mediu se face pe criteriu istoric, care era costul mediu când a început programul, fără să ţină cont de preţul real al noilor medicamente introduse în tratament. Preşedintele CMR, prof. dr. Vasile Astărăstoae, a făcut un apel la guvernanţi să ia măsuri pentru a nu mai exista lista de aşteptare. “Campania pe care am început-o trebuie să aibă direcţia principală de a dispărea lista de aşteptare. Celor care nu sunt incluşi în program le scade speranţa de viaţă. De aceea, “Jos lista morţii!” trebuie să fie mesajul nostru”, a declarat şeful CMR.

PRECOCITATEA INSTITUIRII TRATAMENTULUI, ESENŢIALĂ Despre importanţa instituirii tratamentului în fază cât mai incipientă a vorbit preşedintele de onoare al Societăţii Neurologilor din România, prof. dr. Ovidiu Băjenaru. El susţine că boala îi afectează nu doar pe pacienţi, ci şi pe cei apropiaţi lor. Problema capătă dimensiuni socio-economice tot mai mari. “Există dovezi că tratamentul aduce beneficii semnificative în calitatea vieţii acestor oameni. Trebuie să ne unim forţele pentru a învinge această boală. Este, însă, esenţială precocitatea instituirii tratamentului în momentul diagnosticării, iar la noi nu se poate acest lucru. Ei trebuie să aştepte, iar boala evoluează”, a precizat el. Preşedintele Societăţii de Scleroză Multiplă din România, Laurenţiu Lazăr, a declarat că, în prezent, există o listă de aşteptare de intrare în programul de tratament de 500 de pacienţi. “Împreună cu factorii de decizie, trebuie să facem ceva pentru ca aceşti pacienţi să aibă parte de tratament echitabil şi de o viaţă normală”, spune el.

“M-AM SĂTURAT SĂ O TOT FAC PE DUMNEZEU!” “M-am săturat să o tot fac pe Dumnezeu! Dintre doi pacienţi cu aceeaşi boală, cu aceeaşi vechime, totuşi trebuie să aleg. De câte ori poţi să faci pe Dumnezeu fără să ne mustre conştiinţa?”, a precizat conf. dr. Ioan Buraga, din partea Casei Naţionale de Sănătate.

Dezbaterea de ieri face parte din campania “Împreună învingem scleroza multiplă”. Campania îşi propune să tragă un semnal de alarmă asupra urmărilor devastatoare ale lipsei de tratament în SM şi să obţină acces la tratament pentru toţi pacienţii, fără discriminare, prin eliminarea listelor de aşteptare, obţinerea accesului la terapiile inovatoare aprobate de UE şi corelarea bugetului pe programul de tratament cu costurile reale ale tratamentului.

CONSTANŢA ARE 300 DE BOLNAVI La Constanţa, în evidenţele medicilor sunt aproximativ 300 de pacienţi cu SM, un număr mare, în opinia preşedintelui Societăţii de Scleroză Multiplă din România, Laurenţiu Lazăr. Judeţele care se află în top la incidenţa bolii au în evidenţe câte 400 - 450 de bolnavi, explică el. Totodată, Laurenţiu Lazăr a declarat zilele trecute, pentru ziarul “Telegraf”, că numărul bolnavilor cu SM nu este cel real, întrucât nu toţi merg la medic pentru un diagnostic, el făcând referire în special la mediul rural. “Sunt pacienţi care nu continuă investigaţiile şi rămân aşa. Pun semnele bolii pe baza altor afecţiuni, în niciun caz a SM”.