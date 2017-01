Jose Carreras a concertat în România

Jose Carreras a cîntat, sîmbătă seară, la Bucureşti, tenorul eclipsîndu-şi partenerii de scenă, baritonul Angel Odena şi Alexandra Coman, manifestarea fiind cel de-al doilea concert pe care interpretul l-a susţinut în România, anul acesta. Concertul a fost deschis cu uvertura din „Candide” de Leonard Bernstein, piesă interpretată de Orchestra Filarmonică „George Enescu”, după care Jose Carreras a intrat pe scenă în aplauzele celor 4.000 de spectatori prezenţi la spectacol. Primele piese cîntate de Carreras, care a făcut o demonstraţie de forţă pe scena Sălii Polivalente, cînd a dovedit că vocea sa este la fel de puternică şi emoţionantă ca în anii de glorie ai celor trei tenori, au fost „Marechiare” de Francesco Paolo Tosti şi „Silenzio Cantatore” de Gaetano Lama.

Printre ultimele piese ale concertului a fost şi primul duet dintre Alexandra Coman şi Jose Carreras, „El duo de la Africana-Duo y Jota”. Momentul a fost emoţionant în mare parte datorită prestaţiei lui Carreras, a cărui voce care a dat impresia, de cîteva ori, că cutremură cupola Sălii Palatului. În multe momente din duet, vocea Alexandrei Coman a părut timidă şi nesigură. Ultimul cîntec, înainte de bis, a fost celebra „Granada”, cîntată de Carreras, care a ridicat publicul în picioare. La bis, publicul a avut parte de trei melodii: cîte un cîntec interpretat de Angel Odena, respectiv Alexandra Coman şi un al doilea duet Alexandra Coman-Jose Carreras. Concertul a fost susţinut de cei trei artişti împreună cu Orchestra Filarmonică „George Enescu”, dirijată de David Gimenez.

La concert au mai fost prezenţi premierul Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta, Daciana Sîrbu, Adrian Cioroianu şi Leslie Hawke. Toate fondurile obţinute din vînzarea de bilete pentru concert vor fi folosite integral în cadrul programului „Sponsorizează un copil”, derulat de Fundaţia „Dinu Patriciu”, care a organizat concertul lui Carreras la Bucureşti.

Jose Carreras, originar din Catalonia, este unul dintre cei mai proeminenţi cîntăreţi de operă ai generaţiei sale, cariera sa cuprinzînd peste 60 de roluri interpretate pe diferite scene muzicale ale lumii, inclusiv la Milano („Un Ballo in Maschera”, 1975), New York („Tosca”, 1974), la Opera din San Francisco („La Boheme”, 1973), Viena („Rigoletto”, 1974), Londra („La Traviata”, 1974), Munchen („Tosca”, 1974), Chicago („Un Ballo in Maschera”, 1976) şi Verona („Carmen”, 1984).