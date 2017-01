Josh Charles s-a căsătorit!

Serialul „The Good Wife / Soţia perfectă” şi-a pierdut burlacul pe care multe starlete puseseră ochii. Josh Charles se poate lăuda că a găsit soţia perfectă, altfel nu s-ar putea explica nunta sa! Actorul de 41 de ani şi-a legalizat relaţia de lungă durată cu fosta balerină Sophie Flack, de 30 de ani. Nunta a avut loc în cadru restrâns, în Manhattan, la New York. Vestea a fost confirmată de reprezentantul actorului, care a refuzat să dea publicităţii detalii despre ceremonie şi petrecere, dar, cu siguranţă, o serie de celebrităţi şi-au făcut apariţia. Josh Charles şi Sophie Flack au fost printre invitaţii lui Alec Baldwin la nunta sa, aşa că sigur le-a întors favoarea.

Fostă balerină, Sophie Flack are, la rândul său, legătură cu televiziunea, fiind autoarea cărţii „Bunheads”, care a inspirat serialul de comedie cu acelaşi nume, produs de ABC. Cei doi proaspeţi însurăţei nu au parte şi de lună de miere, ceea ce ridică mingea la fileu celor care speculează că destul de curând vor începe şi pregătirile de botez! Interpretul personajului Will Gardner filmează de zor noile episoade din sezonul 5 al serialului de mare succes „The Good Wife / Soţia perfectă” şi apoi va începe lucrul la comedia romantică „Bird People”.

În weekend, şi actorul Patrick Stewart, starul serialului „Star Trek: The Next Generation”, s-a căsătorit cu logodnica lui, Sunny Ozell. Patrick Stewart şi Sunny Ozell, o cântăreaţă din New York, au o relaţie care a început în urmă cu cinci ani şi s-au logodit în martie 2013. Ceremonia a avut loc duminică. Informaţia a fost confirmată ulterior de Patrick Stewart, prin intermediul unei fotografii a cuplului postate pe contul său de Twitter. Fotografia, în care... proaspăt căsătoriţii pozează într-o piscină umplută cu mingi colorate, este însoţită de următorul mesaj: „Yes, married”, în traducere „Da, ne-am căsătorit“. Ceremonia a fost oficiată de bunul prieten al lui Patrick Stewart, actorul Ian McKellen, care a obţinut de curând certificatul care atestă că are dreptul să oficieze astfel de evenimente. Patrick Stewart şi Sunny Ozell s-au cunoscut în 2008, la Brooklyn Academy of Music, în timp ce actorul juca pe Broadway în piesa „Macbeth”. Actorul a mai fost căsătorit de două ori: între anii 1966 şi 1990 cu Sheila Falconer, cu care are doi copii, Daniel şi Sophia, apoi cu producătoarea serialului „Star Trek: The Next Generation”, Wendy Neuss, din 2000 până în 2003.