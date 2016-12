Josh Hartnett, spitalizat de urgenţă

Actorul american, în vîrstă de 31 de ani, a fost internat de urgenţă într-un spital din Los Angeles, în cursul dimineţii de luni, după ce s-a plîns de dureri abdominale puternice. Josh Hartnett a început să aibe probleme gastrointestinale încă de cînd juca la Londra, în piesa de teatru „Rain Man”, a declarat purtătorul său de cuvînt. Marţi, Josh Hartnett se afla în continuare sub observaţia medicilor, dar se simţea mai bine, profitind de acest răgaz pentru a se odihni. Serviciul de pompieri al oraşului Los Angeles a confirmat pentru Access Hollywood că a primit un apel telefonic, luni, în jurul orei locale 12:53, de la hotelul de lux Chateau Marmont din West Hollywood, de la o persoană care se plîngea de dureri abdominale, dar nu a putut să indice identitatea persoanei transportate la spital.

Filmările la cea mai recentă peliculă în care joacă Josh Hartnett, „Queen Of The South”, în care îi are ca parteneri pe Eva Mendes şi pe Sir Ben Kingsley, au fost întrerupte săptămîna trecută, cînd regizorul peliculei, Jonathan Jakubowicz, a primit o serie de ameninţări cu moartea de un cartel al drogurilor mexican. Josh Hartnett a jucat recent şi rolul unui ţigan nomad în lungmetrajul „Bunraku”, în regia şi după scenariul lui Guy Moshe, care s-a filmat în România, la Studiourile MediaPro. Distribuţia filmului fiind completată de Demi Moore şi Woody Harrelson.