Jumătatea masculină a trupei country Steel Magnolia, Joshua Scott Jones, s-a internat la reabilitare, pentru a scăpa de dependenţa de alcool şi abuzul de substanţe interzise. Dezvăluirea a fost făcută chiar de solist, care recunoaşte că îşi face griji pentru sănătatea lui. ”Sute de mii de oameni din întreaga lume se luptă cu aceste chestiuni zilnic, de aceea sunt sincer recunoscător pentru toate gândurile şi rugăciunile din acest moment de cotitură din viaţa şi cariera mea. Vreau de asemenea să mulţumesc familiei mele, prietenilor, casei de discuri şi echipei manageriale pentru că sunt alături de mine şi mă susţin în procesul de recuperare”, a postat artistul contul său de Twitter.

La începutul lunii septembrie, partenera de viaţă şi de formaţie a lui Joshua Scott Jones, Meghan Linsey, a anunţat că trupa Steel Magnolia şi-a anulat o serie de concerte, pentru că iubitul său, în vârstă de 31 de ani, nu a fost în stare să cânte. Trupa Steel Magnolia a lansat un album la începutul anului, care poartă numele formaţiei, care a fost nominalizat la premiile Asociaţiei de Muzică Country, care se decernează în luna noiembrie. Cei doi au o poveste foarte romantică. Amândoi au ajuns la Nashville, Oraşul Muzicii, cu gândul de a se face remarcaţi şi au ajuns să facă echipă la un concurs de cântat în duet. Joshua Scott Jones şi Meghan Linsey au fost câştigătorii ediţiei din 2009 a concursului Can You Duet, fiind recompensaţi cu un contract cu casa de producţie muzicală Big Machine Records. Primul single al trupei Steel Magnolia, intitulat “Keep on Lovin\' You”, a ajuns pe locul patru al topului Billboard Country în 2009.