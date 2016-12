Juan Carlos Blanco se antrenează cu CVM Tomis

De circa o săptămână, la antrenamentele echipei CVM Tomis Constanţa participă şi noul coordonator al formaţiei, Juan Carlos Blanco Macuma. Născut în Venezuela acum 30 de ani, pe 27 iulie 1981, Blanco are 1,95 m înălţime şi a evoluat în sezonul trecut în prima ligă argentiniană, pentru echipa Sarmiento Santana Textiles. Anterior, el a jucat pentru echipe din ţara natală, Republica Dominicană, Spania, Cipru, Turcia şi Iran. Printre performanţele sale la echipa naţională a Venezuelei se numără câştigarea Jocurilor Panamericane în 2003 (3:0 în finală, contra Cubei). A evoluat pentru selecţionata Venezuelei şi la alte competiţii importante: Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 (titular), Campionatul Mondial din 2006, Liga Mondială din 2003, 2005, 2008 şi 2009. A renunţat să mai joace pentru naţională în anul 2009.

„Am ales Constanţa pentru că a fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o în această vară. Am mai avut oferte din Puerto Rico, mai bune din punct de vedere financiar, însă acolo aş fi jucat doar două luni, noiembrie şi decembrie, iar eu mi-am dorit un contract pentru tot sezonul. (...) Despre România şi Tomis mi-a vorbit foarte frumos Sebastian Firpo, care în sezonul trecut a jucat şi el în campionatul din Argentina. De asemenea, am mai aflat despre echipa din Constanţa de la un alt jucător din Venezuela care a evoluat la Tomis, Liovi Lamus. (...) Mă nelinişteşte puţin vremea rece din timpul iernii. Sper să mă adaptez, pentru că în Venezuela clima e tropicală şi e cald tot timpul. Acum e cald şi bine la Constanţa, vom vedea ce va fi mai târziu. (...) Sunt aici de numai cinci zile, totul este bine. Ne antrenăm, echipa este puternică, are mulţi jucători valoroşi, iar colegii m-au primit foarte bine. Îmi doresc să câştigăm campionatul şi să mergem cât mai departe în Cupa Challenge. Vreau să formăm cât mai repede o formaţie puternică şi să jucăm un volei de calitate. Ştiu că nu va fi uşor, dar voi face tot posibilul ca Tomis să-şi îndeplinească obiectivele”, a declarat Juan Carlos Blanco.