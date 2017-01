Juanes, marele cîştigător la Latin Grammy Awards

Cîntăreţul columbian Juanes a dominat gala Latin Grammy Awards, care a avut loc joi seară, în oraşul american Houston, cîştigînd cinci premii pentru albumul său ”La Vida Es un Ratico”. Oraşul Houston, în care trăieşte o importantă comunitate hispanică, a fost gazda galei premiilor Latin Grammy, la care au participat artişti din toată America Latină şi Spania şi care a celebrat diverse genuri muzicale, precum samba, rock alternativ şi muzica tropicală. Starul care a atras toate privirile a fost cîntăreţul columbian Juanes, care a cîştigat din partea juriului cinci premii Latin Grammy, ajungînd la un total de 17 astfel de distincţii, un adevărat record în materie. Cel mai recent album al său, ”La Vida Es un Ratico”, a cîştigat premiile pentru cel mai bun album, cel mai bine vîndut album şi cel mai bun cîntec. ”Sînt mulţumit de viaţa mea, de muzica mea, de Dumnezeu şi de această academie”, a declarat Juanes, denumit de cotidianul ”Houston Chronicle”, ”O replică din America Latină a lui Bono”, solistul activist al trupei irlandeze U2, datorită implicării sale în cauzele umanitare, precum ajutorarea victimelor minelor de război.

Cantautoarea Kany Garcia din Puerto Rico, în vîrstă de 25 de ani, a cîştigat premiul pentru cel mai bun artist debutant şi cea mai bună solistă pop, pentru albumul ei de debut, ”Cualquier Dia” (2007). Cîntăreaţa Gloria Estefan a fost desemnată Artistul Latin Grammy al anului 2008, fiind prima femeie care cîştigă acest premiu. Gloria Estefan a fost prima cîntăreaţă latino care a intrat în topurile muzicale americane în anii \'80, alături de trupa Miami Sound Machine. Trupa rock mexicană Cafe Tacvba, comparată cu celebra trupă Radiohead, a avut şase nominalizări, mai multe decît Juanes, dar a cîştigat doar două premii, printre care cel pentru cel mai bun cîntec rock, pentru ”Esta Vez”, extras de pe albumul ”Sino”. John Legend şi Juanes au interpretat împreună ”If You Are Out There”, un cîntec care a apărut şi în campania noului preşedinte american Barack Obama, susţinut masiv de artiştii din America Latină. ”Duetul a fost divin”, a declarat Legend, care a recunoscut că nu mai cîntase niciodată în spaniolă şi că Juanes l-a ajutat înainte de această gală cu cîteva sfaturi legate de pronunţia anumitor cuvinte. Juanes a declarat că ar fi votat pentru Obama, dacă ar fi fost cetăţean american.