Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a ll-a, marcat printr-o expoziţie

Un ou Faberge încrustat cu diamante şi rubine este vedeta unei expoziţii regale, organizată în Scoţia, pentru a marca jubileul de diamant al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Expoziţia, intitulată „Treasures of The Queen\'s Palaces”, în traducere Comorile din palatele reginei. Expoziţia va fi organizată la Edinburgh, în perioada 16 martie - 4 noiembrie, şi include diverse obiecte preţioase colecţionate de-a lungul secolelor de familia regală britanică. Oul din această colecţie este considerat una dintre cele mai sofisticate şi mai spectaculoase creaţii ale casei Faberge. Expoziţia include şi un medalion din aur, încrustat tot cu rubine şi diamante, care conţine o şuviţă din părul regelui Carol I al Angliei (1600-1649), dar şi un colier de pietre preţioase ce a aparţinut reginei Maria Stuart a Scoţiei. Tablouri de Rembrandt, Canaletto şi Monet vor putea fi şi ele admirate în această expoziţie, alături de desene de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio şi Hans Holbein cel Tânăr. Expoziţia include în total 100 de opere de artă, provenind din colecţiile de artă aflate în nouă reşedinţe ale familiei regale britanice, şi vor fi expuse în Scoţia pentru prima dată, la The Queen\'s Gallery din cadrul Palatului Holyroodouse din Edinburgh, reşedinţa oficială din Scoţia a reginei Elisabeta a II-a.

Jubileul de diamant al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care marchează împlinirea a 60 de ani de la urcarea pe tron, va fi sărbătorit până în iunie, cu fastul propriu casei regale de Windsor, dar şi cu consideraţie faţă de contextul acestei perioade de austeritate. De pe 6 februarie, data morţii regelui George al VI-lea şi începutului domniei fiicei acestuia Elisabeta, încoronată în anul următor, suverana britanică a avut un program neobişnuit. A vizitat orăşelul medieval King\'s Lynn şi o grădiniţă din comitatul Norfolk. Festivităţile se desfăşoară în crescendo până în iunie. Pe 20 martie, regina va consemna momentele importante din domnia sa într-un discurs solemn în Parlamentul Marii Britanii. Aceste momente istorice vor fi totodată evocate într-un spectacol ecvestru, cu aproximativ 500 de cai, de la pur sânge arabi, la mustangi americani, şi 900 de figuranţi de diferite naţii, maori, zulu, inuiţi, la castelul Windsor, pe 10, 11 şi 13 mai.

Principalele momente festive vor avea loc însă de pe 2 iunie, data încoronării reginei, timp de patru zile. În prima zi va avea loc derby-ul Epsom, singurul în care caii reginei nu au fost premiaţi până acum. Duminică, 3 iunie, va avea loc Marele Prânz, când milioane de oameni vor fi în parcuri, pub-uri şi pe străzile regatului. În aceeaşi zi, circa 1.000 de ambarcaţiuni vor oferi pe Tamisa un spectacol grandios, ce nu a mai avut loc de pe vremea regelui Charles al II-lea, din secolul al XVII-lea. În ziua următoare, 2012 felinare vor fi aprinse succesiv, de la Tonga, din Pacific, până la Londra. Pe acesta din urmă îl va aprinde chiar regina, pe bulevardul Mall ce va fi pavoazat cu steagurile Regatului Unit. În seara acestei zile, orchestra BBC va oferi un concert în faţa Palatului Buckingham. Pe 5 iunie, în ultima zi de sărbătoare, va avea loc o slujbă la catedrala Saint Paul, după care regina se va plimba cu caleaşca pe străzile Londrei şi îşi va face apoi apariţia la balconul Palatului Buckingham.