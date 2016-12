Jubileul reginei Margrethe a II-a, un triumf pentru supuşi

O VIAŢĂ ÎN SLUJBA NAŢIUNII O mulţime entuziasmată s-a adunat în centrul capitalei daneze, sâmbătă, pentru a o aplauda pe regina Margrethe a II-a, care a celebrat 40 de ani de la urcarea pe tron printr-o plimbare cu o trăsură aurită. Membrii cavaleriei reginei au escortat-o pe aceasta şi pe soţul ei, prinţul Henrik, care a stat alături de regină în trăsura strălucitoare, trasă de şase cai. Mulţi dintre danezi au agitat steagurile ţării. Seara, oamenii au putut urmări pe ecrane uriaşe un concert dat la Primărie în onoarea reginei, concert la care a participat şi un cor de 500 de persoane venite din întreaga Danemarcă. După ce a primit un cadou de la primar, regina, în vârstă de 71 de ani, a afirmat că oraşul Copenhaga are un loc special în inima ei, pentru că aici s-a născut şi aici trăieşte. Au fost prezenţi şi regele şi regina Norvegiei, preşedintele Islandei şi membrii Guvernului danez. Ieri, Jubileul s-a încheiat cu un banchet oficial.

Regina Margrethe a urcat pe tron în urmă cu 40 de ani, după moartea tatălui ei, regele Frederik IX, care a domnit timp de 25 de ani. Jubileul a început solemn. Regina s-a dus cu trenul în oraşul Roskilde unde a depus o coroană de flori la mormintele părinţilor ei. Majoritatea monarhilor danezi sunt înmormântaţi în catedrala medievală din acest oraş. Au depus coroane de flori şi cele două surori ale reginei, prinţesa Benedikte şi Anne Marie, care este căsătorită cu fostul rege Constantin al Greciei. La ceremonia privată au participat prinţul moştenitor Frederik şi soţia sa, prinţesa Mary, de origine australiană, precum şi prinţul Joachim. Nu a participat însă soţia lui Joachim, prinţesa Marie, de origine franceză, care va naşte în câteva săptămâni.

O REGINĂ DE MODĂ VECHE Prinţesa Margrethe a devenit prima femeie care a urcat, la vârsta de 31 de ani, pe tronul celei mai vechi monarhii din Europa. „Sunt o femeie cu adevărat norocoasă”, a declarat regina Danemarcei, la conferinţa de presă, unde a mulţumit familiei, soţului şi poporului. Regina Margrethe a II-a, alintată „Daisy”, este considerată „o persoană de modă veche şi foarte daneză”, un artist desăvârşit şi un simbol a ceea ce iubesc danezii să fie. Suverana, o fumătoare înrăită, a declarat pentru BBC că este mai convinsă ca niciodată că monarhia ereditară are un rol de jucat în societatea modernă. „Noi reprezentăm o poveste foarte lungă şi aceasta este povestea ţării noastre”, a declarat aceasta.

Sondajele de opinie arată un sprijin puternic în Danemarca pentru monarhie, iar Regina a făcut clar faptul că nu are nici o intenţie să abdice pentru a-i permite fiului său, prinţul moştenitor Frederik, să-i succeadă la tron. „Eşti proclamat monarh în momentul în care vechiul rege sau regina moare. Nu este o sentinţă pe viaţă, ci o viaţă în serviciul public”, a afirmat regina. În interviul acordat în Sala Mare a Palatului Amalienborg din Copenhaga, regina Margrethe a vorbit de asemenea despre admiraţia ei dintotdeauna pentru Elisabeta a ll-a a Marii Britanii, care aniversează 60 de ani de domnie în câteva luni. „Chiar de la început, chiar dinainte să devină regină, a vorbit despre modul în care s-a dedicat naţiunii”, a spus Regina Margrethe. „Şi am simţit asta în urmă cu 40 de ani, în acea zi când am fost proclamată, că trebuie să înţeleg cumva că trebuie să-mi dedic viaţa poporului meu aşa cum a făcut şi Elisabeta . Şi, în acest fel, a fost foarte importantă pentru mine”, a mai spus regina Margrethe. 80% din danezi susţin monarhia, cel mai înalt nivel de popularitate din rândul caselor regale europene.