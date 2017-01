Jucători noi la Rugby Club Judeţean Farul

Fără antrenorul australian Paul James Nixon, a cărui întoarcere este programată la sfîrşitul lunii ianuarie, rugbyştii de la Judeţean Farul şi-au reluat pregătirea. Deocamdată, ei efectuează şedinţe de forţă şi alergări, după un program lăsat la plecare de tehnicianul Nixon. Pregătirea în sala de forţă este supravegheată de fostul multimplu campion naţional la culturism Cristian Mihăilescu. La această primă etapă a pregătirii din noul an participă toţi jucătorii, mai puţin uvertura Darie Curea, transferat definitiv zilele trecute la Dinamo. În locul său, clubul nostru a obţinut la schimb dezlegarea a doi jucători din “Ştefan cel Mare”, pilierul Nicolae Gornoavă şi mijlocaşul la deschidere Bogdan Munteanu, care nu au semnat încă, dar urmează să o facă zilele următoare. Directorul executiv Aurelian Arghir a comunicat faptul că echipa noastră mai are cîţiva rugbyşti în vizor, însă deocamdată nu a comunicat numele acestora. Cît despre pregătirea viitoare, un program concret urmează a fi stabilit după sosirea australianului Nixon, acesta putînd opta fie pentru un cantonament montan la sfîrşitul lui februarie, fie pentru un turneu amical, care va fi efectuat cel mai probabil în ţară. Obiectivele conducerii clubului în acest an sînt refacerea terenului de joc şi a tribunelor, dar şi organizarea la vară a unui turneu amical puternic, cele trei deziderate fiind discutate deja cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Anul competiţional în rugbyul autohton începe pe 24 martie, cînd, în etapa a treia din play-off, Farul întîlneşte pe teren propriu Remin Baia Mare.