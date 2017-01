Jucătorii ar putea fi amendaţi, iar unii excluşi din lot

Înfrînţi categoric de GOG Svendborg Gudme (17-33) în etapa a patra a Grupei E din Champions League, handbaliştii Municipalului constănţean au revenit ieri după-amiază în Constanţa. "Sînt dezamăgit şi mîhnit pentru ce s-a întîmplat în Danemarca. Băieţii au pierdut într-un moment în care puteau scrie istorie. Îmi cer scuze public faţă de iubitorii de handbal constănţeni, am făcut unul dintre cele mai proaste meciuri din ultimii şapte ani. Nu am explicaţii pentru înfrîngere", a declarat directorul executiv al clubului, Nurhan Ali, care a admis că jucătorii vor fi amendaţi: "Este posibil ca la întrunirea Comitetului Director să fie luate măsuri pecuniare şi chiar mai drastice. Am putea renunţa la unul-doi jucători... Cu oameni care nu pun suflet, nu putem lucra!"

Municipalul nu a revenit acasă în formulă completă, deoarece cinci dintre componenţii echipei, împreună cu antrenorul Lucian Râşniţă, au rămas în Bucureşti, acolo unde echipa reprezentativă a României se reuneşte pentru primul din cele două turnee internaţionale programate pînă la sfîrşitul anului. După cîteva zile de antrenamente în Capitală, naţionala pregătită de Lucian Râşniţă şi Nicolae Munteanu pleacă miercuri în Elveţia, la un turneu de trei jocuri de verificare, împotriva Sloveniei (joi), Elveţiei (vineri) şi Israelului (sîmbătă). Pentru această acţiune, de la HCM Constanţa au fost convocaţi Mihai Popescu, Marius Stavrositu, George Buricea, Laurenţiu Toma şi Mihai Timofte, iar în Elveţia va face joncţiunea cu lotul şi fostul inter stînga al formaţiei noastre Florin Nicolae, cel care evoluează cu campioana acestei ţări, Kadetten Schafhausen, în Liga Campionilor. În afara turneului din Ţara Cantoanelor, naţionala noastră mai participă la Trofeul "Carpaţi” (24-26 noiembrie) de la Timişoara şi la tradiţionalul turneu din Italia (26-30 decembrie). Mai ales că programul oficial al naţionalei începe foarte devreme anul viitor, în luna ianuarie, cu meciurile de calificare pentru Campionatul European din 2008. România este repartizată într-o grupă preliminară din care mai fac parte Bulgaria, Georgia şi Letonia, iar meciurile de pe teren propriu se vor disputa în Sala Sporturilor din Constanţa, aşa cum a anunţat Federaţia de specialitate.

Cît despre programul campioanei României, el devine în perioada următoare mai uşor. Săptămîna care vine sînt programate partidele cu HCM Bistriţa (etapa a opta a Ligii Naţionale) şi Banik Karvina (etapa a cincea a Ligii Campionilor), ambele pe teren propriu, cea din urmă importantă pentru continuarea drumului european. O victorie poate asigura echipei noastre cel puţin clasarea pe locul al treilea în Grupa E a Champions League (loc ce asigură calificarea în Cupa Cupelor) sau, de ce nu, chiar calificarea în optimile competiţiei supreme, dacă Gudme face un pas greşit pe terenul cehilor. Din păcate, problemele medicale continuă... un adevărat blestem pentru interii stînga ai echipei, accidentării lui Adzic adăugîndu-i-se cea a lui Mircea Muraru la Svendborg, culmea, tot fractură la degetul mîinii de aruncare. Singurul rămas pe acest post este nou-venitul Claudiu Streja, care a evoluat modest în partida cu danezii.