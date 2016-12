Jucătorii care au lovit arbitrul la Ovidiu, câte doi ani de suspendare

08:51:35 / 10 Mai 2014

nu e normal

nu este normal ce se intampla in fotbalul judetean.dc trebuie sa promovam violenta? fotbalul nu are de-aface cu bataia.este o idee preconceputa la noi la romani,intotdeauna este de vina arbitru,cei care vin la meci vin sa injure arbitrii,indiferent dak gresesc sau nu,se cauta in permanenta sa se castige prin presiune asupra brigazii de arbitrii.pe antrenorii nostri in loc sa-i intereseze ce solutii tactice sa gaseasca pe teren,cu ce lucruri moderne sa vina la antrenamente pt imbunatatirea performantelor sportive aleg sa puna presiune pe arbitrii...oare in spatele acestor presiuni,injuraturi,scandaluri nu se ascunde si neputinta antrenorilor si jucatorilor? dar la noi asa este...intotdeauna este de vina arbitru.mai bn sa dau vina pe altcineva decat sa-mi fac autocrotica.d-asta fotbaul nostru este unde este,d-asta nationala priveste de ani buni turneele finala doar la tv...pacat