Jucătorii de la Callatis, în cantonament la Neptun

Fotbaliştii de la Callatis Mangalia vor reveni azi după-amiază la antrenamente, după două zile libere. Nou promovata în eşalonul secund a efectuat în ultimele două săptămâni un stagiu de pregătire la Cîmpulung Moldovenesc, interval în care a susţinut mai multe jocuri de verificare. Iată rezultatele înregistrate: 2-1 cu Sporting Suceava, nou promovată în Liga a III-a (pentru Callatis au înscris Kamara şi Doicaru); 4-0 cu CS Panciu, Liga a III-a (Calagi, Doicaru, Ungureanu plus un autogol); 4-1 cu Ceahlăul II Piatra Neamţ, Liga a III-a (Iordache 2, Doicaru, Crăciun); 1-3 cu FC Botoşani, Liga a II-a (Iordache); 4-1 cu Rapid Suceava, Liga a III-a (Crăciun 3, Doicaru); 1-4 cu FCM Bacău, nou promovată în Liga a II-a (Crăciun).

Ultima partidă a fost jucată de echipa antrenată de Marin Barbu în drum spre casă, vineri. A fost un meci care nu l-a mulţumit prea tare pe „Magiun”, mai ales datorită sumedeniei de ratări ale jucătorilor săi. „A fost un cantonament în care am pus accentul pe acumulări fizice şi sunt mulţumit de implicarea băieţilor. Ne-a interesat şi meciul de la Bacău, dar făcusem în ultimele zile trei antrenamente fizice tari, iar jucătorii mei n-au avut prospeţime. Am avut şi noi multe ocazii în acest joc, dar adversarii au fost mai pragmatici. M-a deranjat faza de finalizare, pentru că s-au ratat 5-6 ocazii mari de gol, singuri cu portarul. Însă am tras concluziile necesare şi vom remedia această problemă”, a spus Barbu.

Săptămâna aceasta, de marţi până sâmbătă, fotbaliştii pregătiţi de Marin Barbu, Cristian Şchiopu, Aurel Chelu şi Laurenţiu Gheorghe vor intra în cantonament la Neptun, iar sâmbătă vor susţine un meci amical la Slobozia, cu Unirea. „La Neptun ne vom axa pe antrenamente tehnico-tactice şi vom încerca să ajungem în cea mai bună formă înaintea începerii campionatului. Vom încerca să completăm lotul cu 2-3 jucători. Cei doi sârbi (n.r. - Trajkovic şi Copic) nu vor rămâne, nici portarul Oprea. Cei doi jucători de la Rapid (n.r. - Dobroiu şi Grigore) au venit la Cîmpulung Moldovenesc, au făcut un antrenament cu noi, au jucat un amical şi apoi au spus că ei nu pot rămâne la Callatis”, a mai explicat Marin Barbu.