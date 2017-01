Jucătorii de la CVM Tomis pregătesc returul cu Hypo Tirol

Deşi Divizia A1 la volei masculin programează sîmbătă etapa a şaptea, Club Volei Municipal Tomis Constanţa are zi liberă şi se poate pregăti în linişte pentru returul cu Hypo Tirol Innsbruck din Cupa CEV. Conducerea clubului constănţean a obţinut disputarea în devans a partidei, iar decizia, se vede acum, a fost cît se poate de inspirată, pentru că altfel, imediat după epuizanta partidă cu Tirol, Tomis ar fi trebuit să facă un drum obositor pînă la Baia Mare, pentru un meci deloc facil! În aceste condiţii, campionii se antrenează în Sala Sporturilor pentru jocul programat miercuri la Innsbruck. „Mergem şi acolo la victorie, vrem să cîştigăm, la fel ca anul trecut. Nu cred că vreo echipă este avantajată, şansele de calificare sînt egale”, consideră Florin Voinea, un jucător care a contribuit din plin şi la calificarea Tomisului în dauna Tirolului din ediţia trecută. „Cred că Tirol este o echipă mai bună decît anul trecut, dar noi avem şansa noastră la retur. Să nu uităm că în sezonul trecut i-am învins de două ori”, a declarat Stelio De Rocco, antrenor principal la Tomis. „Echipa din Innsbruck s-a schimbat mult faţă de anul trecut, iar noii veniţi s-au integrat perfect. Din păcate, noi am făcut multe greşeli personale, ceva nu se leagă în echipă, dar jucătorii au arătat caracter şi au revenit de la 0-2. Am avut o revenire spectaculoasă şi am cîştigat, dar jocul nu a fost mulţumitor, mai ales în primele două seturi”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele Tomisului. Returul dintre Tirol şi Tomis este programat miercuri, de la ora 21.15, ora României, în USI Halle din Innsbruck.

Piatra Neamţ - Zalău, în etapa a 7-a

Etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin programează astăzi doar cinci partide, pentru că a şasea, Explorări Baia Mare - CVM Tomis Constanţa s-a jucat în devans, pe 8 octombrie, şi s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru campioni. Celelalte jocuri ale etapei: VCM Piatra Neamţ - Remat Zalău; Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti; Constam Buzău - Unirea Dej; Steaua Bucureşti - U. Cluj; Ştiinţa Bacău - Rapid Bucureşti.

Gabriel TURCU

Clasament

1. CVM TOMIS 7 7 0 21: 3 14

2. Explorări Baia Mare 7 5 2 18:11 12

3. Constam Buzău 6 5 1 17: 6 11

4. VCM Piatra Neamţ 6 5 1 15: 6 11

5. Dinamo Bucureşti 6 4 2 14: 8 10

6. Steaua Bucureşti 6 3 3 10:11 9

7. Remat Zalău 6 2 4 10:13 8

8. U. Cluj 6 2 4 9:14 8

9. Torpi Tg. Mureş 6 2 4 6:16 8

10. Unirea Dej 6 1 5 7:17 7

11. Rapid Bucureşti 6 1 5 4:15 7

12. Ştiinţa Bacău 6 0 6 7:18 6