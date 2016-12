Jucătorii de la FC Farul au refuzat să se antreneze

03:30:39 / 24 Aprilie 2015

Directia liga a treia!

F.R.F ar trebui in mod normal dizolvata,fotbalul romanesc suspendat din toate competitiile internationale si totul reorganizat de la zero!Atita,furat si mizerie nu exista nici macar in Zimbabwe!Cum este posibil ca programezi echipe fara jucatorii platiti de luni d zile?Cum de este permisa inscrierea echipelor in campionate fara o garantie bancara?Sper,in al doisprezecelea ceas ca cineva sa sesizeze U.E.F.A si F.I.F.A si sa se faca odata pentru totdeuna curatenie generala in fotbalul romanesc.Doar strainii ne pot ajuta,ca noi sintem in stare!