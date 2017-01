Jucătorii Farului au impresionat la jocul-test susţinut de “stejari”

Prima partidă de pregătire susţinută de naţionala de rugby a României în cantonamentul de dinaintea turneului din Noua Zeelandă a prilejuit debutul în tricoul “stejarilor” pentru cei trei “stranieri” transferaţi de RCJ Farul în această vară. Monitorizaţi de antrenori în vederea unei eventuale naturalizări, neozeelandezii Zane Winsdale, Ben Aiona şi samoanul Jeff Lapana Makapelu au avut evoluţii diferite, însă toţi trei au făcut faţă jocului. “A fost foarte cald şi acest lucru l-am resimţit din plin, pentru că nu am mai jucat într-o astfel de căldură. Jucătorii români sînt puternici din punct de vedere fizic, sînt rapizi şi mi-aş dori să pot juca în naţionala României. Trebuie să dovedesc că merit şi antrenorii să mă dorească. Am început să mă înţeleg cu coechipierii, am învăţat şi cîteva cuvinte, şi totul este foarte bine”, a declarat Ben Aiona. “S-a văzut că sînt jucători de clasă, chiar dacă Winsdale nu a jucat la posibilităţile sale. S-a cunoscut faptul că nu era pregătit, pentru că a venit după trei săptămîni de vacanţă. În schimb, Aiona a făcut senzaţie şi i-a înnodat pe adversari, iar Makapelu s-a descurcat foarte bine, chiar dacă nu a evoluat pe postul său”, a explicat directorul executiv al grupării de pe litoral, Aurelian Arghir, prezent la meci. Oficialul constănţean a ţinut să remarce alţi doi jucători ai Farului, care au jucat în meciul-şcoală de miercuri. “Atît Bogdan Petreanu, cît şi Daniel Bejan, s-au mişcat foarte bine. Dacă la Bejan nu este o surpriză, fiind un jucător experimentar, Petreanu a evoluat fără inhibiţii, chiar dacă nu a mai jucat la acest nivel”, a adăugat Arghir. Daniel Carpo, un alt jucător constănţean, nu a jucat, nefiind complet recuperat după o fractură la degetul mare al mîinii drepte. Meciul s-a desfăşurat pe Stadionul “Arcul de Triumf”, fiind oprit sau “dirijat” de foarte multe ori de cerinţele specifice ale antrenorilor, care au dorit tuşe ori grămezi din anumite locuri ale terenului ori exersarea unor faze specifice de joc. Altfel, ieri au sosit în România cei doi internaţionali namibieni, Eugene Jantjies şi Ryan Witbooi, care au evoluat pentru RCJ Farul şi în sezonul trecut. Cei doi au fost preluaţi de la aeroport de Aurelian Arghir şi vor începe de astăzi antrenamentele la Constanţa.