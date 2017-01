Jucătorii Farului au intrat în vacanţă

PLANUL LUI SDROBIŞ. După un tur marcat de greutăţi financiare, oficialii şi jucătorii de la FC Farul au bifat ieri finalul primei părţi a sezonului printr-o masă festivă oferită de unul dintre susţinătorii echipei la un restaurant din Constanţa. Clasaţi departe de zona fierbinte a clasamentului Seriei I, constănţenii s-au declarat optimişti în privinţa returului, când speră că vor face mai multe puncte şi vor încheia în apropierea locurilor fruntaşe. În ciuda problemelor, antrenorul Ioan Sdrobiş şi-a făcut deja un plan pentru întărirea lotului şi construirea unei formaţii care să se lupte pentru promovarea în prima ligă în sezonul următor. „Dacă ne gândim la felul în care ne-am adunat şi în ce condiţii ne-am desfăşurat activitatea, cred că am reuşit multe lucruri bune, iar faptul că am acumulat 20 de puncte este unul dintre acestea. Nu mă mulţumesc cu atât şi sunt în continuare pretenţios, dar sper să nu mă mai întâlnesc pe viitor cu o astfel de situaţie. Pentru mine, Farul este o piatră de încercare. Am fi putut să avem în acest moment doar trei-patru puncte şi totul se prăbuşea. A fost un efort dur din partea jucătorilor şi, chiar dacă jocul a suferit, au venit şi rezultatele. Dacă lucrurile se vor îndrepta, iar în iarnă vom reuşi să aducem patru-cinci jucători de valoare, la 1 mai vom putea anunţa echipa care va trage la promovare în sezonul următor. Avem nevoie de încă un portar, de un fundaş central tânăr, de un coordonator, pentru că a trebuit să improvizăm, urcându-l pe Liviu Ştefan la mijloc, şi de un atacant, care să vină alături de Adi Cîmpeanu şi Bogdan Rusu. Mi-am propus ca reunirea lotului să aibă loc în perioada 15-17 ianuarie, iar până atunci sper să rezolvăm şi problema achiziţiilor. Vom renunţa şi la câţiva jucători, dar trebuie să vedem întâi ce putem aduce. Apoi, în funcţie de posibilităţi, vom face o pregătire centralizată, urmată de o serie de jocuri amicale. Pentru mine, ar fi extraordinar ca la finalul prezenţei mele la Constanţa Farul să fie din nou pe prima scenă a fotbalului românesc”, a spus Sdrobiş, care le-a urat “Sărbători fericite” tuturor constănţenilor.

VIS DE PROMOVARE. Şi jucătorii speră ca situaţia financiară să se rezolve cât mai rapid, iar gruparea de pe litoral să tragă la promovare în sezonul viitor. „Până la urmă, a fost un tur mulţumitor, mai ales că am reuşit să formăm destul de repede o echipă. La începutul campionatului, toate grupările din Seria I îşi făcuseră planuri, gândindu-se că vor lua trei puncte la Constanţa, dar am demonstrat că nu poate fi vorba de aşa ceva şi că ne putem lupta de la egal la egal cu oricine. Este greu să sperăm la mai mult, dar, cu o pregătire bună în iarnă, avem forţa să terminăm campionatul în prima jumătate a clasamentului. Dacă se reuşesc măcar două achiziţii importante putem spera la o clasare în primele cinci locuri, iar în campionatul următor să ne gândim la Liga I”, a spus căpitanul Liviu Ştefan. „Nu cred că se aştepta cineva să obţinem atâtea puncte cu o echipă adunată într-o săptămână. Sperăm ca până în ianuarie să se rezolve problemele, să vină mai multă lume alături de club şi să facem un retur mai bun decât prima parte a campionatului, iar în sezonul următor să ne luptăm pentru promovarea în prima ligă. Datoria mea este să înscriu şi îmi pare rău că nu am reuşit să marchez şi mai multe goluri, pentru a-mi ajuta echipa”, a declarat golgeterul Farului, Adi Câmpeanu.