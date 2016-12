Jucătorii Farului au jurat pe Biblie

Umilită miercuri de Dinamo II Bucureşti, FC Farul Constanţa încearcă să mai spele din ruşine sâmbătă, când va întâlni, pe teren propriu, de la ora 11.00 (în direct la TVR 2), pe CS Buftea, în etapa a 10-a a Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii se află la capătul unei săptămâni extrem de agitate, care a adus amenzi dure, excluderi din lot, dar şi un fapt inedit în istorie grupării de pe litoral. Acuzaţi de suporteri că nu şi-au apărat corect şansele şi au jucat la pariuri la meciul din Ştefan cel Mare, jucătorii Farului, alături de antrenori şi oficiali, la iniţiativa conducerii, au jurat pe Biblie în vestiar, înaintea antrenamentului de vineri, că nu au trişat.

„Au jurat cu toţii, nu a refuzat nimeni, chiar dacă nu a fost obligatoriu. Le-am spus că este alegerea lor, iar dacă au jurat strâmb, tot al lor este păcatul. Este un lucru sfânt”, a dezvăluit vicepreşedintele constănţenilor, Cristian Munteanu. Oficialul constănţean le-a transmis un mesaj suporterilor, în cadrul conferinţei de presă organizate vineri: „În numele clubului, le cer scuze. Este o umilinţă pe care nu vreau să o mai trăiesc niciodată. Sper şi cred că a fost un accident de care nu vom mai avea parte”. Prestaţia penibilă de miercuri a determinat conducerea să sancţioneze staff-ul tehnic şi fiecare jucător care a prins foaia cu câte 4.000 de lei, în timp ce atacanţii Marius Matei şi Ovidiu Stoianof au fost excluşi temporar din lot pe motiv de indisciplină. „Prea multe nu am discutat cu jucătorii despre acest meci şi nici nu am analizat jocul, întrucât nu aveam ce, pentru că nu am jucat nimic. Şi eu şi Barbu suntem vinovaţi, ba chiar mai mult decât jucătorii. Dacă stăm să ne lamentăm şi nu reacţionăm, mai bine închidem taraba, pentru că nu suntem în stare să ducem clubul unde îi este locul. Vremea scuzelor a cam trecut. Şansa jucătorilor este să joace bine cu CS Buftea, să ia cele trei puncte şi să treacă peste acest moment”, a adăugat antrenorul Alin Artimon.

Fără Matei şi Stoianof, echipa Farului pentru întâlnirea de sâmbătă ar putea arăta astfel: G. Curcă - Băjan, Stegaru, V. Sandu, I. Olteanu - Bârlădeanu, Buzea, Sg. Popescu Coteanu - P. Ivanovici, S. Chiţu.