Jucătorii Farului, contestaţi de proprii suporteri

Visul constănţenilor de a avea şi în sezonul următor echipă în prima ligă pare să se fi năruit după înfrîngerea suferită de Farul luni seară, pe teren propriu, în faţa celor de la Pandurii Tg. Jiu, 1-2. Chiar dacă pînă la finalul campionatului au mai rămas nouă etape, jocul slab al elevilor lui Ion Marin dă tot mai puţine speranţe. Fără Gerlem şi Todoran, linia de mijloc a fost aproape inexistentă, golul în poarta lui Mingote venind în urma unei faze fixe, la care defensiva oaspeţilor a gafat nepermis. În rest, acţiunile ofensive ale “rechinilor” s-au remarcat doar prin lipsă de idei şi sterilitate, repriza secundă oferind o replică tristă a echipei care sub conducerea lui Petre Grigoraş aducea cîteva mii de spectatori în tribune. De altfel, singurul şut pe poartă al formaţiei de pe litoral în partea a doua a jocului cu Pandurii a venit abia în minutele de prelungire. În plus, atacanţii titularizaţi în disputa cu gorjenii, Chico şi Nanu, dar şi rezerva Gosic, au făcut figuraţie, fiind fluieraţi la scenă deschisă de puţinii fani prezenţi în tribună. Principala ţintă a fost Nanu, spectatorii cerîndu-i insistent lui “Săpăligă” să-l scoată de pe teren, dar tehnicianul Farului i-a luat apărarea: “Eu am un singur lucru să-i reproşez galeriei, faptul că îl curăţă pe Nanu. În opinia mea, Nanu a jucat mai bine decît Chico. Daca nu-l susţinem un pic pe Nanu, îl curăţăm şi nu ştiu dacă Chico este acela care să ne rezolve problema. Poate este bine să-i acceptăm şi să-i încurajăm pînă la capăt, pentru că altă soluţie nu văd”, a avertizat Ion Marin, care a adăugat că nu renunţă la luptă: “Eu unul nu sînt laş, am spus că merg pînă la capăt şi nu sînt jigodie să plec. Dacă toată lumea merge pînă la capăt, rămîn lîngă jucători, luptînd pînă la ultima picătură de energie şi pînă la ultima speranţă”. Antrenorul Farului a recunoscut însă că există mari probleme în ofensivă, echipa sa deţinînd recordul negativ al acestui sezon, cu doar 15 goluri marcate în cele 25 de etape disputate. “Este a şasea etapă cînd atacul nostru este steril. Pînă la urmă şi jocul egal era bun, pentru că însemna un punct. Dacă nu vom rezolva problema atacului, vom avea probleme mari”, a spus “Săpăligă”. Eşecul a fost cu atît mai dureros, cu cît tehnicianul constănţean şi-a sărbătorit ieri ziua de naştere, împlinind 53 de ani.

Ion Marin vs. Ion Crăciunescu

La finalul jocului cu Pandurii, Ion Marin a acuzat dur arbitrajul, considerînd că oaspeţii au primit gratuit lovitura de pedeapsă din care au obţinut victoria. Fostul mare arbitru internaţional, Ion Crăciunescu, l-a contrazis, afirmînd că a fost o decizie corectă. “Penalty clar! Portarul l-a dărîmat pe atacantul Pandurilor cînd mingea era în joc”, a spus Crăciunescu. “Este uşor să stai într-un birou şi să spui că a fost 11 metri clar. Cînd a fost în teren nu şi-a dat seama şi avem exemple clare”, a replicat “Săpăligă”.