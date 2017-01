Jucătorii Farului, din nou în conflict cu oficialii clubului

Cu o săptămînă înaintea reluării Ligii I la fotbal, atmosfera în vestiarul Farului este din nou tensionată. Chiar dacă ocupă locul 16 după 19 etape, cu doar 17 puncte şi 4 victorii la activ, jucătorii constănţeni s-au plîns că nu au primit decît o primă în turul campionatului. “Am avut o convenţie cu conducerea clubului, conform căreia nu încasam prime dacă ne clasam pe loc retrogradabil. Este adevărat că acum ne clasăm pe o poziţie retrogradabilă, dar cînd am cîştigat acele meciuri eram deasupra liniei. În plus, patronul clubului ne-a promis că ne vor fi achitate aceste prime”, a declarat mijlocaşul Dinu Todoran. “În prima parte a acestui sezon, am primit o singură primă de 800 dolari. Apoi, doar promisiuni din partea conducerii, iar suma pe care ar urma să o primească fiecare titular a ajuns la aproximativ 5.500 de dolari. Nu cred că mai este vreo echipă în Liga I care să fi plătit doar o singură primă. Este adevărat că nici rezultatele noastre nu au fost dintre cele mai bune, însă atunci cînd am cîştigat puncte ni s-a promis că acestea vor fi plătite. Ar fi trebuit să se ţină de promisiune”, a acuzat un alt jucător, sub protecţia anonimatului. Totodată, “rechinii” reclamă faptul că rata contractuală care ar fi trebuit achitată în ianuarie nu a ajuns în conturile lor.

Conducerea clubului are altă variantă

De partea cealaltă, conducerea clubului are o altă interpretare a convenţiei stabilite cu jucătorii. “Este problema lor dacă se plîng. Şi eu m-aş plînge dacă aş fi în locul lor, ce altceva aş avea de făcut decît să mă plîng şi să întind mîna? Să se plîngă mai puţin şi să facă treabă mai multă în teren, asta aştept în retur de la ei, pentru că locul în clasament nu ne permite altceva”, a răspuns Gheorghe Bosînceanu, principalul finanţator al Farului. “Regulamentul de premiere cu care am început campionatul a fost înlocuit, pe parcurs, cu un altul, prin care jucătorii erau stimulaţi în mod deosebit să obţină puncte. Totodată, au fost şterse cu buretele şi amenzile atunci cînd lipsa de rezultate şi evoluţia proastă impuneau luarea unor asemenea măsuri. În noul regulament, acceptat şi agreat de jucători, există o clauză prin care primele de joc se acordă doar atunci cînd echipa ocupă un loc neretrogradabil. Lucrurile sînt foarte clare”, a adăugat antrenorul principal Ion Marin.

Diferendul dintre conducere şi jucători s-ar putea rezolva sîmbătă, cînd este programată o şedinţă a Consiliului de Administraţie al clubului, care se anunţă furtunoasă, “Săpăligă” fiind deranjat de modul în care unii dintre elevii săi s-au pregătit în cantonamentul din Turcia.