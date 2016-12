Jucătorii Farului trag tare la Predeal

După o primă parte a campionatului mult peste aşteptări, încheiată pe locul 8 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, FC Farul se pregăteşte asiduu pentru un retur care se anunţă de foc. Constănţenii s-au mutat începând de marţi într-un cantonament montan la Predeal, iar ieri au susţinut primele două antrenamente. Sub comanda lui Gică Butoiu, jucătorii au avut parte de o pregătire spartană, “înghiţind” câteva zeci de kilometri. „Avem condiţii excelente, atât de cazare, cât şi de pregătire, astfel că ne putem pregăti în linişte pentru retur. În prima săptămână vom lucra în primul rând la capitolul fizic, pentru că trebuie să ne încărcăm bateriile, mai ales că ne aşteaptă un retur extrem de dificil. La antrenamentul de dimineaţă, am pus accentul pe alergări, jucătorii parcurgând în jur de 10 kilometri. S-au mişcat binişor, cu excepţia celor doi veniţi în probe, Paraschiv şi Stăncioiu, la care se vede lipsa de pregătire, dar şi celor reveniţi după accidentări, Buzea şi Soare. Ei au rămas la coada plutonului, dar sper să mai recupereze până la finalul cantonamentului. După-amiază ne-am antrenat pe stadionul din localitate, unul destul de bun, dar acoperit cu zăpadă. Drept urmare, lucrăm tot la capitolul fizic şi am pus la punct câteva circuite de forţă. Abia la finalul şedinţei de pregătire, jucătorii văd puţin mingea. Săptămâna viitoare sper să jucăm şi două partide de verificare, mai ales că sunt multe echipe în zonă şi vom găsi uşor adversari”, a declarat Butoiu, care speră ca în zilele următoare lotul să se mărească cu cel puţin doi jucători, unul dintre aceştia putând fi francezul Vajou. Fundaşul central în vârstă de 24 de ani s-a aflat în probe la ACSMU Iaşi şi ar fi trebuit să plece într-un stagiu de pregătire în Antalya cu gruparea din Dealul Copoului. Conducerea Farului i-a anunţat însă pe ieşeni că Vajou se află sub contract cu clubul constănţean şi că vor face memoriu la federaţie dacă francezul se va antrena în continuare sub comanda lui Adrian Falub. În schimb, atacantul Adrian Cîmpeanu şi mijlocaşul Dragoş Boboc, care au fugit din cantonamentul Farului în urmă cu o săptămână, au evoluat ieri într-un joc amical pentru Unirea Alba Iulia, chiar dacă oficialii grupării de pe litoral le-au transmis celor doi să revină la Constanţa, în caz contrar urmând să-i suspende până la finalul contractului.