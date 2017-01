Jucătorii HCM-ului nu se tem de atmosfera de la Braga

După victoria repurtată duminică în faţa lui ABC Braga (21-18), în prima manşă a turului III al Cupei Cupelor, handbaliştii formaţiei HCM Constanţa au revenit ieri la antrenamente. Chiar dacă îşi doreau o victorie mai consistentă pentru un retur mai liniştit, constănţenii sînt optimişti în perspectiva manşei secunde din Portugalia. “În tur n-a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Am învins însă la trei goluri diferenţă şi sîntem încrezători că ne vom califica. În Portugalia ne trebuie o concentrare mai bună şi cred că putem obţine chiar victoria”, a declarat Silviu Băiceanu. ABC Braga va miza în retur pe aportul publicului, care de fiecare dată crează o atmosferă incendiară. Acest fapt nu-i sperie însă pe jucătorii HCM-ului, care au acumulat multă experienţă în confruntările europene intercluburi. “Nu avem cum să ne fie teamă de atmosfera pe care o vor crea spectatorii portughezi pentru că am evoluat în arene mult mai mari, umplute la refuz. La Kiel am jucat în faţa a 10.000 de spectatori şi de ce ne-am speria la Braga?”, a afirmat George Buricea. Foarte optimist este şi Petr Hejtmanek, care consideră că diferenţa din tur este suficientă pentru bifarea calificării echipei sale în optimile de finală ale Cupei Cupelor. “Cred că victoria la trei goluri diferenţă este destul de consistentă. Trebuie să reflectăm asupra jocului nostru mai puţin reuşit din prima manşă. Sînt convins că vom juca mai bine în Portugalia şi vom obţine victoria”, a declarat pivotul ceh. Întîlnirea ABC Braga - HCM Constanţa este programată sîmbătă, de la ora 20.00, şi va fi arbitrată de Jens Nybo / Leif Poulsen (din Danemarca).