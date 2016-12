Jucătorii Mangaliei sunt zmei în atac şi mieluşei în apărare

Nou promovată în liga secundă, Callatis Mangalia nu a reuşit decât un succes, 3-0 cu FC Snagov în primele patru etape ale sezonului. Trupa lui Marin Barbu ocupă doar locul 15 în clasament (3 puncte, 8 goluri marcate şi 8 primite), doar FCM Bacău având mai puţine puncte. Foarte puţin pentru o echipă care are în acest moment al doilea atac al Seriei 1 şi al treilea dintre toate cele 32 de formaţii care evoluează în eşalonul secund! Dacă atacanţii şi mijlocaşii şi-au făcut datoria, fundaşii au fost veriga slabă, greşind, cu o singură excepţie, în toate celelalte partide. Acesta a fost de altfel şi motivul pentru care lui Ferariu, jucător transferat în această vară, i s-a reziliat contractul după doar două etape. „Avem o mare problemă în apărare. Nu este posibil să se facă atât de multe greşeli. Dacă echipa nu ar fi jucat nimic şi am fi pierdut era cu totul altceva, însă este păcat că avem evoluţii bune şi pierdem din cauza greşelilor personale. Să nu creadă că voi aştepta până în iarnă să fac curăţenie. Ne despărţim imediat dacă nu vor conştientiza că au un contract şi trebuie să îşi facă cât mai bine datoria. Am avut două partide în deplasare de unde am fi putut obţine puncte. Era important să nu pierdem, am fi lăsat acele echipe sub noi şi am fi avut un avantaj în faţa lor. S-au făcut investiţii şi este normal să avem unele aşteptări. Dacă nici banii nu îi pot motiva, atunci ce ?“, se întreabă preşedintele clubului Callatis, Neculai Tănasă. Callatis Mangalia va disputa, sâmbătă, următorul meci de campionat, în deplasare cu CSMS Iaşi.