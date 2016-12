Trupa britanică de heavy metal Judas Priest îşi lansează propriul brand de cafea, în luna aprilie, pentru a marca împlinirea a 35 de ani de la lansarea albumului ”British Steel”, un material discografic celebru, apărut pe piaţă pe 14 aprilie 1980. Noul brand va purta numele ”British Steel”, va comercializa pachete cu boabe integrale de cafea şi va fi produs în colaborare cu compania Dark Matter Coffee, care are sediul general în oraşul american Chicago. Aceeaşi companie a colaborat în trecut cu Viv Albertine, chitarista trupei The Slits, pentru a produce brandul de cafea al acesteia, Dream Cut.

Rockerii britanici din trupa Judas Priest spun că ”noul brand doreşte să ducă la moartea cafelei false”. Pachetele de cafea British Steel vor fi comercializate alături de o casetă audio pe care sunt înregistrate două single-uri ale trupei britanice, ”Grinder” şi ”Snakebite”. Pachetele de cafea din noul brand vor fi vândute la preţul de 18 dolari şi vor putea fi achiziţionate începând din 14 aprilie, de pe site-ul companiei Dark Matter Coffee şi din cele trei magazine pe care aceasta le deţine în Chicago.

Trupa britanică Judas Priest va susţine un nou concert în România, pe 1 iulie, în complexul Romexpo, în cadrul turneului mondial de promovare a albumului ”Redeemer of Souls”. Judas Priest a mai concertat la Bucureşti în iulie 2011. Judas Priest a fost înfiinţată în 1969, în oraşul Birmingham, şi a lansat 16 albume de studio. Britanicii au compus unele dintre cele mai bune albume heavy metal ale tuturor timpurilor, precum ”British Steel” (1980), ”Screaming for Vengeance” (1982), ”Painkiller” (1990) şi câteva piese celebre, devenite veritabile ”imnuri” rock, precum ”Breaking the Law”, ”Living After Midnight” şi ”You've Got Another Thing Coming”. Considerată una dintre cele mai bune trupe din lume din istoria genului heavy metal, Judas Priest a vândut peste 40 de milioane de discuri pe plan mondial.