Jude Law, cel mai sexy tătic din filme

Actorul britanic Jude Law, care are patru copii biologici în viaţa reală, s-a situat pe primul loc în topul celor mai sexy tătici din filme, pentru rolul său din lungmetrajul “The Holiday / Vacanţa”. În topul realizat de site-ul LoveFilm.com, Jude Law a ajuns pe primul loc cel mai probabil propulsat de rolul Graham Simpkins, un tată care îşi creşte singur cele două fetiţe, din comedia romantică “The Holiday / Vacanţa”. Will Smith s-a situat pe locul al doilea în top, pentru rolul său din drama “The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii”, în care a jucat alături de fiul său din viaţa reală Jaden Smith. În mod bizar, pe poziţia a treia în top s-a situat Darth Vader, personajul negativ din Războiul stelelor, tatăl lui Luke Skywalker, în timp ce George Clooney, care în viaţa reală nu are copii, s-a situat pe locul al patrulea, cu rolul din comedia romantică “One Fine Day / Ce zi minunată!”.

Pe poziţia a cincea s-a situat irlandezul Liam Neeson, pentru rolul Bryan Mills din filmul de acţiune “Taken / Teroare în Paris” din 2008, fiind urmat de Gregory Peck, cu personajul său, Atticus Finch, din “To Kill a Mockingbird / Să ucizi o pasăre cântătoare>” din 1962, cel mai vechi film din top. Sean Connery ocupă poziţia a şaptea, cu rolul tatălui lui Indiana Jones din “Indiana Jones and the Last Crusade / Indiana Jones şi Ultima Cruciadă”, iar pe poziţia a opta s-a situat Bruce Willis, cu rolul din “Armageddon / Sfârşitul lumii”. Topul zece al celor mai sexy tătici pe marele ecran este completat de Bob “Mr Incredible” Parr din lungmetrajul animat “The Incredibles / Incredibilii” din 2004 şi de Patrick Dempsey, cu rolul din “Enchanted / Magie în New York”.