Jude Law cere ajutorul justiţiei britanice

Actorul britanic Jude Law a dat în judecată tabloidul „The Sun”, parte a grupului de presă controlat de magnatul Rupert Murdoch, acuzând această publicaţie că i-a interceptat convorbirile telefonice pentru a obţine informaţii despre viaţa sa privată. Conducerea companiei News International a reacţionat imediat faţă de decizia actorului. Avocaţii companiei au declarat că acţiunea reprezintă „o tentativă profund cinică şi deliberat răuvoitoare” de a atrage publicaţia „The Sun”, ultimul tabloid important rămas în picioare din grupul News International, în scandalul care a condus la închiderea publicaţiei „The News of the World”, după o existenţă de peste 160 de ani. Reprezentanţii News International afirmă că acuzaţiile formulate de Jude Law nu au niciun fel de fundament, precizând că vor combate cu tărie afirmaţiile actorului. Atkins Thomson, firma de avocatură angajată de Jude Law, a refuzat să ofere detalii despre acest proces, limitându-se să declare că acuzaţiile formulate îşi vor urma cursul firesc, urmând să fie audiate la tribunal. Jude Law a dat în judecată şi tabloidul „The News of the World”. Procesul va avea loc anul viitor.