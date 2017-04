Actorul britanic nominalizat la Oscar, Jude Law, va interpreta rolul personajului Albus Dumbledore în tinerețe în sequel-urile filmului "Fantastic Beasts and Where To Find Them", următorul lungmetraj urmând a fi lansat în noiembrie 2018, a anunțat compania Warner Bros. Vrăjitorul iconic a fost jucat de doi actori în seria "Harry Potter", începând cu Richard Harris. După moartea sa, în 2002, rolul i-a revenit lui Michael Gambon. Actorul în vârstă de 44 de ani a jucat în cel mai recent rol al său de pe micile ecrane în serialul regizat de Paolo Sorrentino „The Young Pope”. În sequel-ul filmului "Fantastic Beasts and Where To Find Them", Law va juca o versiune mai tânără a aceluiași personaj jucat atât de Richard Harris, cât și de Michael Gambon în franciza "Harry Potter".

Filmările vor începe în august anul acesta și îl vor prezenta pe Dumbledore în ipostaza de profesor de Transfigurare la Școala Hogwarts, cu decenii înainte de a deveni cunoscutul director al instituției care pregătește vrăjitori. Filmul va fi regizat de David Yates, iar din distribuție vor mai face parte actori prestigioși, precum Johnny Depp în rolul lui Grindelwald. Primul film "Fantastic Beasts and Where To Find Them" a fost un mare hit la lansarea din noiembrie 2016, obținând peste 800 de milioane de dolari, iar autoarea romanelor Harry Potter, J.K. Rowling a dezvăluit recent că franciza se va întinde pe parcursul a cinci filme. Rowling a mai dezvăluit în 2007 că Dumbledore este gay: “Îl vom vedea în perioada anilor de formare ai vieții sale”. “Jude Law este un actor fenomenal de talentat, a cărui muncă am admirat-o mereu, și de-abia aștept să am oportunitatea de a lucra cu el. Știu că va surprinde toate trăsăturile neașteptate ale lui Albus Dumbledore”, a declarat regizorul Yates.

Președintele Warner Bros, Toby Emmerich, a adăugat: “În calitate de fani suntem încântați că Jude Law se alătură echipei „Fantastic Beasts“, jucând un personaj adorat universal. Jude este membru al familiei Warner Bros de mulți ani și suntem entuziasmați să ne îmbarcăm în această nouă aventură alături de el”.