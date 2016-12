Jude Law, urmaşul unui brutar, Guy Ritchie, al regelui Edward I

Actorul britanic Jude Law este urmaşul unei familii de brutari, iar regizorul Guy Ritchie este unul dintre descendenţii îndepărtaţi ai regelui Edward I al Angliei. Detaliile despre familia actorului Jude Law au fost descoperite în urma recensămîntului din Marea Britanie din 1911, ale cărui rezultate au fost publicate online pentru prima oară.

Jude Law, în vîrstă de 36 de ani, este strănepotul lui William Law, care, potrivit recensămîntului din 1911, era maestru brutar. Acesta locuia cu soţia, cei cinci copii şi doi servitori într-o casă cu nouă dormitoare din Brixton, în sudul Londrei. Jude Law şi-a început cariera în teatru şi televiziune, dar a devenit cunoscut după ce a jucat în lungmetraje semnate de Andrew Niccol, Clint Eastwood şi David Cronenberg, fiind nominalizat la premiul Oscar, în 1999, pentru rolul din filmul lui Anthony Minghella ”The Talented Mr. Ripley / Talentatul domn Ripley”. Pentru acelaşi rol a cîştigat şi un premiu BAFTA, în 2000. În 2003, a fost din nou nominalizat la premiul Oscar, pentru rolul dintr-un alt film al regretatului regizor Anthony Minghella, ”Cold Mountain”. Actorul britanic va fi prezent pe afişul filmului ”Sherlock Holmes”, în regia lui Guy Ritchie, care va fi lansat pe 25 decembrie, în care va juca rolul asistentului celebrului detectiv, Dr. Watson. În 2007, Jude Law a primit titlul de Cavaler al Artelor din partea Guvernului francez.

Nici trecutul regizorului Guy Ritchie nu a rămas învăluit în mister, potrivit acestor informaţii oferite de site-ul findmypast.com. În vîrstă de 41 de ani, fostul soţ al Madonnei este stră-strănepotul generalului Edward McLaughlin şi al soţiei acestuia, Annie. În 1911, cuplul trăia într-o reşedinţă şi mai mare decît cea a strămoşilor lui Jude Law, care avea 16 camere, în Byron Hall din Worthing, de pe coasta de sud a Marii Britanii. Guy Ritchie este, totodată, unul dintre descendenţii regelui Edward I. Jude Law, născut în 1972, este actor, regizor şi producător de film. Guy Ritchie a devenit celebru cu comediile sale marcate de un savuros umor britanic ”Lock, Stock and Two Smoking Barrels / Jocuri, poturi şi focuri de armă” în 1998 şi ”Snatch / Unde dai şi unde crapă” în 2000. Cel mai recent film al său este ”RocknRolla”, lansat în 2008. Guy Ritchie a fost căsătorit cu Madonna între anii 2000-2008. Cei doi au împreună un fiu biologic, Rocco, de 8 ani şi un alt fiu adoptat din Malawi, David, de 4 ani. Regizorul britanic are o avere estimată la 20 de milioane de lire sterline. Tatăl său, John Ritchie, a făcut o avere considerabilă din publicitate, în timp ce mama sa, Amber, a fost unul dintre cele mai apreciate fotomodele în anii ’60.