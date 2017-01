Judecare amânată în cazul lui Nicuşor Constantinescu

DECIZIE Magistrații Curții de Apel București au amânat, vineri, judecarea contestației DNA la decizia prin care s-a dispus ridicarea controlului judiciar în cazul președintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicușor Constantinescu, în dosarul în care acesta este acuzat că nu a plătit o factură de 3.000 de lei a Centrului Militar Zonal. În acest caz, Tribunalul Bucureşti a respins, în 10 iunie, cererea DNA de menţinere a măsurii preventive a controlului judiciar în cazul lui Constantinescu. Decizia a fost contestată de procurori. La termenul de vineri, instanța a decis acordarea unui nou termen, în 24 iulie. Până atunci, avocații trebuie să depună la dosar anumite precizări cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor pe care Constantinescu le avea în cadrul măsurii controlului judiciar. Cu alte cuvinte, apărătorii lui Constantinescu trebuie să depună documente care să ateste faptul că președintele CJC, în momentul în care a părăsit teritoriul țării, a adus la cunoștința DNA Constanța și a Poliției Constanța acest lucru.

FĂRĂ RELEVANȚĂ În altă ordine de idei, referitor la imaginile postate pe internet şi preluate de presă, în care Nicuşor Constantinescu ar apărea în timp ce se plimbă pe stradă la New York, unul din avocații săi - Marius Mocanu - a declarat că acel material nu prezintă niciun fel de relevanță, pentru că nu poate fi stabilită autenticitatea lui și data când a fost făcut. ”Nu are niciun fel de valoare probatorie. Constantinescu este deplasabil parțial, poate să facă doar câteva sute de metri, să fumeze. Asta nu înseamnă că în acest stadiu, respectiv la jumătatea tratamentului în care se află în momentul de față, poate să suporte, cu acea infecție pe care o are în stomac, un drum atât de lung și de obositor cum este cel dintre Statele Unite și România, nemaipunând la socoteală faptul că nu se finalizează tratamentul, respectiv acea radioterapie, care - s-a precizat de trei medici diferiți - numai în SUA poate fi efectuată”, a adăugat avocatul Marius Mocanu.

ABUZURI DNA În dosarul CMZ, reamintim că, în 15 ianuarie, procurorii l-au încătuşat pe Nicușor Constantinescu în faţa sediului CJC şi l-au dus cu forţa la DNA Constanţa. „Atunci, a fost o mascaradă în parcarea din faţa CJC, în care procurorul de caz nu s-a legitimat, conform Codului de Procedură Penală. Trebuia să spună cine este, să prezinte mandatul şi să pot chema avocatul. Culmea este că mandatul de aducere îl pun în aplicare doar poliţiştii judiciari, nu procurorul. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Acesta este unul dintre abuzurile DNA. În plus, procurorii care m-au săltat din faţa CJC s-au prezentat ca având alte calităţi decât cele oficiale, spunând că sunt de la Vamă”, declara Constantinescu, la vremea respectivă.