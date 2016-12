Judecat după ce a violat un copil de un an și patru luni

Pomac Iașar Menzat, tânărul de 14 ani acuzat că a violat un băiețel de doar un an și patru luni, a fost trimis, ieri, în judecată de procurori. Adolescentul a fost arestat preventiv pe 5 iunie, după ce, timp de aproape trei luni, a reușit să se ascundă de anchetatori. Polițiștii spun că, pe 8 martie, suspectul a intrat într-o casă situată pe strada Decebal, din Lumina. Înarmat cu un cuțit, spun oamenii legii, suspectul a abuzat sexual un băiețel de un an și patru luni... Scenele de groază s-au petrecut sub ochii fraților mai mari ai victimei, care s-au temut să intervină, după ce individul i-a amenințat că-i înjunghie. „Suspectul a întreţinut raport sexual oral cu persoana vătămată şi a încercat să întreţină un raport sexual anal cu aceasta“, se arată în propunerea de arestare înaintată judecătorilor de către procurori. La scurt timp de la comiterea faptei, adolescentul a fugit de acasă și s-a ascuns la rudele sale din Medgidia şi Cernavodă. La 14 ani, Pomac Iașar Menzat are deja la activ 18 dosare penale pentru furturi din locuinţe. Pe 17 iunie, cei doi părinți ai adolescentului, Iașar și Arișa Menzat, au ajuns, la rândul lor, în spatele gratiilor. Ei au fost reținuți după ce i-au amenințat cu moartea pe părinții victimei, pentru ca aceștia din urmă să își retragă plângerea de la Poliție.