Judecat pentru că a atacat cu pietre doi poliţişti

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia l-au trimis în judecată, la sfârşitul săptămânii trecute, pe Beihan Asan, de 34 de ani, din Medgidia, sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj. Tânărul este acuzat că, pe 19 mai, a atacat cu pietre doi poliţişti care încercau să ducă un prieten al acestuia la sediul Poliţiei Municipiului Medgidia pentru audieri. „Pe strada Ulmilor, în cartierul Mamut Bei, din Medgidia, am găsit o maşină care era posibil să fi fost folosită la comiterea unui furt. Am efectuat o serie de verificări, iar în momentul în care am legitimat trei persoane aflate într-un bar din apropiere, printre care se afla şi proprietarul maşinii, indivizii au devenit recalcitranţi. Au ieşit din local şi au început să arunce cu pietre în noi şi în autospeciala de poliţie“, declara ag. pp. Romeo Motoc, unul dintre poliţiştii agresaţi. Cel de-al doilea poliţist al echipajului ajuns la barul din Medgidia a povestit că suspecţii s-au înarmat cu pietre în momentul în care oamenii legii au vrut să-l ia la audieri pe proprietarul maşinii suspecte. „În momentul în care îl urcam în autospecială, unul dintre colegii săi a venit prin spatele nostru şi a tras de o portieră pentru a-l elibera pe prietenul său. Pentru că nu a reuşit să o deschidă, a început să arunce cu pietre în noi şi în autospecială, iar colegul meu a fost nevoit să facă uz de armamentul din dotare“, a declarat ag. şef Costel Luca, cel de-al doilea poliţist atacat. Beihan Asan a fost împuşcat în picior, însă a reuşit să fugă. El a fost prins după câteva ore de căutări şi internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Suspectul a fugit a doua zi din spital şi a fost prins din nou, după aproape cinci zile de căutări, şi arestat preventiv.