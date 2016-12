Judecat pentru uciderea din culpă a cinci oameni

 JUDECAT  Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna vâlceană Măciuca, acuzat că a provocat, în luna februarie a acestui an, în localitatea constănţeană Poarta Albă, un teribil accident rutier, în urma căruia cinci oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi. Valentin Proteşaru va fi judecat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Amintim că tragedia a avut loc pe 12 februarie. Potrivit anchetatorilor, Valentin Proteşaru conducea, la acea dată, un autotren marca DAF, înmatriculat VL 59 DML, dinspre oraşul Murfatlar, către comuna Poarta Albă, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Medgidia). La un moment dat, spun oamenii legii, una dintre roţile semiremorcii s-a desprins şi a intrat sub un tir marca MAN, condus regulamentar, din sens opus, de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, a declarat la acea dată Viorel Sima. În secundele următoare, spun anchetatorii, tirul pe care acesta îl conducea a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un microbuz marca Peugeot, condus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, Iulian Prisăcaru şi trei pasageri aflaţi în microbuz, Constantin Bodnar, de 19 ani, Nicolae Croitoru, de 32 de ani, şi George Roşu, de 24 de ani, au murit pe loc. Constantin Ştefan, pasager în acelaşi autovehicul a fost rănit grav, acesta pierzându-şi viaţa, după aproape două săptămâni, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Alte patru persoane din microbuz au fost rănite în urma impactului devastator.

 SECHESTRU  Pe parcursul anchetei, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus instaurarea sechestrului asigurator pe parcul auto al firmei vâlcene SC Damila SRL, proprietara autotrenului care a provocat tragedia rutieră. „Astfel de procese durează, în general, destul de mult. Se pot întinde pe doi sau trei ani. Este posibil ca, la sfârşit, rudele persoanelor care au murit în acel accident să nu poată primi daune morale pentru durerea suferită, pentru pierderea lor, deoarece firma vâlceană s-ar putea afla în faliment. Cheltuielile medicale pentru victimele care au supravieţuit tragediei sunt uriaşe. Mai putem vorbi despre cheltuieli de înmormântare, despre pagubele materiale provocate de acest accident. Să nu uităm că în accidentul acela au murit părinţi capi de familie. Ar fi vorba, potivit estimărilor pe care le-am făcut, despre suma de 1.000.000 de lei, bani care ar trebui recuperaţi. Nu vreau ca oamenii care au trecut prin acest calvar să descopere, după încheierea procesului, că nu pot fi despăgubiţi în niciun fel. De aceea am hotărât să indisponibilizez maşinile respective. Asta nu înseamnă că tirurile sunt parcate acum lângă sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia. Firma care le deţine are dreptul să le folosească, dar nu poate să le vândă, să le înstrăineze”, a declarat Teodor Niţă, procurorul de caz.

 EXPERTIZĂ Expertiza tehnică efectuată la autotrenul de la care s-a desprins roata a arătat că şoferul firmei SC Damila SRL Râmnicu Vâlcea, Valentin Proteşaru, a fost neglijent. „Roţile duble ale remorcii sunt unite prin zece şuruburi, care ţin împreună jantele. Nouă dintre aceste şuruburi cedaseră. Roata care a provocat acest accident s-a desprins în momentul în care al zecelea şurub s-a rupt, pur şi simplu. Întrebarea mea este cum de nu a realizat şoferul tirului că cele nouă şuruburi au cedat? Cum a fost posibil să nu simtă că ceva e în neregulă cu roata acelei platforme?”, a adăugat procurorul Teodor Niţă. La audieri, încercând să se apere, Valentin Proteşaru a declarat că a verificat starea tirului şi platformei, dar „numai vizual”, nu efectiv, aşa cum ar fi trebuit.