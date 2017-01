Judecat pentru uciderea gazdei

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa l-a trimis, ieri, în judecată pe George Adrian Ioan, de 36 ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, pentru omor, tentativă de viol şi tîlhărie. Potrivit rechizitoriului, în seara de 15 octombrie 2008, George Adrian Ioan a venit acasă la femeia la care locuia în gazdă şi a tăbărît pe ea. Bărbatul a intrat în camera Licăi Costea, de 66 ani, care stătea în pat şi a ameninţat-o că o omoară dacă nu întreţine cu el raporturi sexuale. Pentru că a fost refuzat, chiriaşul a început să o lovească pe femeie cu pumnii în cap şi să o sugrume cu mîinile, sufocînd-o apoi cu o pernă. Victima a reuşit să scape şi, sub pretextul că vrea să ia nişte medicamente din bucătărie, a băgat mîna în borcanul cu sare şi i-a aruncat în ochi agresorului, lovindu-l în acelaşi timp şi cu piciorul în zona genitală. Lica Costea a ieşit în faţa blocului, în pielea goală, dar a fost ajunsă din urmă de agresorul înarmat cu două cuţite. Cu chiu cu vai femeia l-a convins să plece, promiţîndu-i că nu o să îl reclame la Poliţie. Iniţial, Lica Costea a mers la Medicina Legală, unde medicii i-au eliberat un certificat în care au menţionat că femeia are nevoie de şase-şapte zile de îngrijiri medicale. După o lună, starea de sănătate a femeii s-a agravat şi, pe 11 noiembrie, a mers la spital, acuzînd dureri mari de cap. În urma investigaţiilor medicale la care a fost supusă, medicii au descoperit că, în urma loviturilor primite de la chiriaşul său, Lica Costea a suferit grave leziuni cerebrale. Femeia a fost operată şi, două zile mai tîrziu, a murit. În faţa anchetatorilor, George Adrian Ioan nu a recunoscut acuzaţiile şi a susţinut că bătrîna i-a cerut să întreţină raport sexual cu el în schimbul chiriei pe luna respectivă. În plus, a negat că ar fi luat din casa victimei 150 de lei şi două cuţite. Anchetatorii spun că Ioan a mai fost condamnat, în 2004, pentru viol, fiind eliberat condiţionat din penitenciar în noiembrie 2006 cu un rest de pedeapsă de 755 de zile. Nicolae Costea, fiul victimei s-a constituit parte civilă în proces urmînd a preciza cuantumul pretenţiilor civile în faţa instanţei de judecată.