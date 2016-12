Judecat pentru viol

Liviu Marcu, de 25 ani, din satul Râmnicu de Jos, a fost deferit justiţiei, vineri, de procurorii constănţeni pentru viol. Dosarul în care tânărul va fi judecat în stare de libertate a ajuns pe rolul Tribunalului Constanţa, iar prima înfăţişare va avea loc pe 4 decembrie. Potrivit rechizitoriului, în seara de 25 septembrie, în jurul orei 22.30, Marcu a ademenit o adolescentă să iasă la poarta casei acesteia, apoi a tăbărât pe ea şi a violat-o. Agresiunea s-ar fi desfăşurat în maşina tânărului, parcată la aproape 300 de metri de casa victimei. Adolescenta a fost descoperită de mama ei, care a ieşit să ia o cană cu apă şi a văzut că fata nu este în camera ei. Femeia şi-a chemat soţul şi au ieşit afară în căutarea copilei, găsind-o pe bancheta din spate a autoturismului lui Marcu. „Când am ajuns lângă maşină, el zis că nu e acolo, că nu ştie nimic, dar soţia mea a insistat şi i-a cerut să îi dea voie să se uite în autoturism. El a început să se bâlbâie, iar când ne-am uitat pe bancheta din spate, am văzut fata. Din câte am înţeles, el i-a zis fetei să mergă la un suc, dar ea nu a vrut că era târziu şi oricum nu îi dădeam voie. Marcu a insistat şi i-a zis să iasă măcar până la poartă, ca să stea de vorbă. După ce a ieşit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A ameninţat-o să nu spună nimic“, a declarat Mihai Ioniţă, tatăl victimei. În faţa anchetatorilor, Liviu Marcu a susţinut că adolescenta a fost de acord să întreţină relaţii sexuale cu el şi că nu a forţat-o în niciun fel. Iniţial, el a fost arestat preventiv, însă a fost pus în libertate câteva zile mai târziu.